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Що потрібно зробити з курячими крильцями, щоб отримати хрустку скоринку: простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Соковиті та смачні крильця люблять усі Новина оновлена 06 грудня 2022, 19:56
Соковиті та смачні крильця люблять усі. Фото shutterstock.com

При приготуванні крилець важливо пам’ятати про один нюанс

Курячі крильця – дуже смачна страва, яку багато хто часто готує вдома. Щоб вони вийшли соковитими, подбайте про соус до м’яса. А ось зробити хрустку скоринку допоможе невеликий кулінарний прийом.

Для створення хрусткої скоринки у м’яса необхідно після миття крилець добре їх обсушити — ось і весь секрет. Про це розповідає фудблог evgeniyakarpiuk в Instagram. Кулінар поділилася простим рецептом смачних курячих крилець у духовці.

Рецепт запечених курячих крилець з хрусткою скоринкою

Складові:

  • 2 ст. л. борошна
  • 1 ст. л. сухого часнику
  • 1 ст. л. паприки
  • сухі трави (петрушка, орегано, італійські)
  • 1 ст. л. розпушувача
  • сіль перець
  • 30 г пармезану
  • 30 г вершкового масла
  • петрушка
  • сік лимона
  • часник (за бажанням)
  • крильця – 1 кг

Спосіб приготування:

  1. Крильця помити і добре обсушити. Змішати шість перших інгредієнтів у списку. Борошно відміряємо з гіркою, спеції — без. Обсипати цією сумішшю крильця з усіх боків.
  2. Крильця викласти на решітку або деко і поставити в духовку на 20 хвилин при 200 градусах. Потім перевернути ще на 20 хвилин.
  3. Пармезан натерти на дрібну тертку, нарізати петрушку, розтопити вершкове масло, дрібно нарізати часник. Змішати все з перцем, сіллю та соком лимона.
  4. Готові крильця, поки гарячі, змішати із цим соусом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом соковитих домашніх котлет.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Курині крильця