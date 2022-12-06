Що потрібно зробити з курячими крильцями, щоб отримати хрустку скоринку: простий рецепт (відео)

При приготуванні крилець важливо пам’ятати про один нюанс

Курячі крильця – дуже смачна страва, яку багато хто часто готує вдома. Щоб вони вийшли соковитими, подбайте про соус до м’яса. А ось зробити хрустку скоринку допоможе невеликий кулінарний прийом.

Для створення хрусткої скоринки у м’яса необхідно після миття крилець добре їх обсушити — ось і весь секрет. Про це розповідає фудблог evgeniyakarpiuk в Instagram. Кулінар поділилася простим рецептом смачних курячих крилець у духовці.

Рецепт запечених курячих крилець з хрусткою скоринкою

Складові:

2 ст. л. борошна

1 ст. л. сухого часнику

1 ст. л. паприки

сухі трави (петрушка, орегано, італійські)

1 ст. л. розпушувача

сіль перець

30 г пармезану

30 г вершкового масла

петрушка

сік лимона

часник (за бажанням)

крильця – 1 кг

Спосіб приготування:

Крильця помити і добре обсушити. Змішати шість перших інгредієнтів у списку. Борошно відміряємо з гіркою, спеції — без. Обсипати цією сумішшю крильця з усіх боків. Крильця викласти на решітку або деко і поставити в духовку на 20 хвилин при 200 градусах. Потім перевернути ще на 20 хвилин. Пармезан натерти на дрібну тертку, нарізати петрушку, розтопити вершкове масло, дрібно нарізати часник. Змішати все з перцем, сіллю та соком лимона. Готові крильця, поки гарячі, змішати із цим соусом.

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