Що потрібно зробити з курячими крильцями, щоб отримати хрустку скоринку: простий рецепт (відео)
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При приготуванні крилець важливо пам’ятати про один нюанс
Курячі крильця – дуже смачна страва, яку багато хто часто готує вдома. Щоб вони вийшли соковитими, подбайте про соус до м’яса. А ось зробити хрустку скоринку допоможе невеликий кулінарний прийом.
Для створення хрусткої скоринки у м’яса необхідно після миття крилець добре їх обсушити — ось і весь секрет. Про це розповідає фудблог evgeniyakarpiuk в Instagram. Кулінар поділилася простим рецептом смачних курячих крилець у духовці.
Рецепт запечених курячих крилець з хрусткою скоринкою
Складові:
- 2 ст. л. борошна
- 1 ст. л. сухого часнику
- 1 ст. л. паприки
- сухі трави (петрушка, орегано, італійські)
- 1 ст. л. розпушувача
- сіль перець
- 30 г пармезану
- 30 г вершкового масла
- петрушка
- сік лимона
- часник (за бажанням)
- крильця – 1 кг
Спосіб приготування:
- Крильця помити і добре обсушити. Змішати шість перших інгредієнтів у списку. Борошно відміряємо з гіркою, спеції — без. Обсипати цією сумішшю крильця з усіх боків.
- Крильця викласти на решітку або деко і поставити в духовку на 20 хвилин при 200 градусах. Потім перевернути ще на 20 хвилин.
- Пармезан натерти на дрібну тертку, нарізати петрушку, розтопити вершкове масло, дрібно нарізати часник. Змішати все з перцем, сіллю та соком лимона.
- Готові крильця, поки гарячі, змішати із цим соусом.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом соковитих домашніх котлет.