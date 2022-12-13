Стане головною окрасою новорічного столу: рецепт найсмачнішого салату "Імператорський"
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Оригінальне поєднання інгредієнтів салату запам’ятається всім без винятку
Якщо вам вже набридли "стандартні" новорічні салати, навіть якщо це і нова варіація "Олів’є", і ви хочете здивувати своїх гостей чимось особливим — то вам потрібно обов’язково приготувати багатошаровий салат "Імператорський". Ця страва цілком може стати головною стравою на свято.
Рецепт цього цікавого салату "Телеграф" підглянув на порталі "Смачно+". Варто відзначити, що готується страва дуже просто, проте її зовнішній вигляд і смак реально "імператорський". Готуйте – не пошкодуєте.
Багатошаровий салат "Імператорський": рецепт
Інгредієнти:
- філе куряче, 150 г;
- твердий сир, 70 г;
- картопля, 1 шт.;
- печериці, 4 шт.;
- олія, 2 ст. л.;
- яйця, 2 шт.;
- гранат, 1 шт. або брусниця, 100 г;
- цибуля, 1 шт.;
- майонез, 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Куряче філе, картопля та яйця відваріть, остудіть, очистьте, поріжте кубиками. Печериці подрібніть і обсмажте з цибулею на олії. Якщо ви використовуєте гранат, його потрібно розділити на зернятка, якщо брусницю промити і перебрати ягоду.
- Зберіть салат, уклавши шарами курку, картопля, яйця, сир, натертий на великій тертці, гриби. Кожен шар промазуйте майонезом. Поверх укладіть зернятка граната або ягоду.
- Готову страву відправте в холодильник на 4-5 годин.
Також на Новий рік 2023 ви можете приготувати чудові рулетики з червоної риби або безмайонезний салат із дієтичною яловичиною, рецептами яких раніше ділився "Телеграф".