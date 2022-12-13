Стане головною окрасою новорічного столу: рецепт найсмачнішого салату "Імператорський"

Оригінальне поєднання інгредієнтів салату запам’ятається всім без винятку

Якщо вам вже набридли "стандартні" новорічні салати, навіть якщо це і нова варіація "Олів’є", і ви хочете здивувати своїх гостей чимось особливим — то вам потрібно обов’язково приготувати багатошаровий салат "Імператорський". Ця страва цілком може стати головною стравою на свято.

Рецепт цього цікавого салату "Телеграф" підглянув на порталі "Смачно+". Варто відзначити, що готується страва дуже просто, проте її зовнішній вигляд і смак реально "імператорський". Готуйте – не пошкодуєте.

Багатошаровий салат "Імператорський": рецепт

Інгредієнти:

філе куряче, 150 г;

твердий сир, 70 г;

картопля, 1 шт.;

печериці, 4 шт.;

олія, 2 ст. л.;

яйця, 2 шт.;

гранат, 1 шт. або брусниця, 100 г;

цибуля, 1 шт.;

майонез, 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Куряче філе, картопля та яйця відваріть, остудіть, очистьте, поріжте кубиками. Печериці подрібніть і обсмажте з цибулею на олії. Якщо ви використовуєте гранат, його потрібно розділити на зернятка, якщо брусницю промити і перебрати ягоду. Зберіть салат, уклавши шарами курку, картопля, яйця, сир, натертий на великій тертці, гриби. Кожен шар промазуйте майонезом. Поверх укладіть зернятка граната або ягоду. Готову страву відправте в холодильник на 4-5 годин.

Також на Новий рік 2023 ви можете приготувати чудові рулетики з червоної риби або безмайонезний салат із дієтичною яловичиною, рецептами яких раніше ділився "Телеграф".