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Стане головною окрасою новорічного столу: рецепт найсмачнішого салату "Імператорський"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Багатошаровий салат "Імператорський" Новина оновлена 13 грудня 2022, 10:47
Багатошаровий салат "Імператорський". Фото pinterest.com

Оригінальне поєднання інгредієнтів салату запам’ятається всім без винятку

Якщо вам вже набридли "стандартні" новорічні салати, навіть якщо це і нова варіація "Олів’є", і ви хочете здивувати своїх гостей чимось особливим — то вам потрібно обов’язково приготувати багатошаровий салат "Імператорський". Ця страва цілком може стати головною стравою на свято.

Рецепт цього цікавого салату "Телеграф" підглянув на порталі "Смачно+". Варто відзначити, що готується страва дуже просто, проте її зовнішній вигляд і смак реально "імператорський". Готуйте – не пошкодуєте.

Багатошаровий салат "Імператорський": рецепт

Інгредієнти:

  • філе куряче, 150 г;
  • твердий сир, 70 г;
  • картопля, 1 шт.;
  • печериці, 4 шт.;
  • олія, 2 ст. л.;
  • яйця, 2 шт.;
  • гранат, 1 шт. або брусниця, 100 г;
  • цибуля, 1 шт.;
  • майонез, 3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе, картопля та яйця відваріть, остудіть, очистьте, поріжте кубиками. Печериці подрібніть і обсмажте з цибулею на олії. Якщо ви використовуєте гранат, його потрібно розділити на зернятка, якщо брусницю промити і перебрати ягоду.
  2. Зберіть салат, уклавши шарами курку, картопля, яйця, сир, натертий на великій тертці, гриби. Кожен шар промазуйте майонезом. Поверх укладіть зернятка граната або ягоду.
  3. Готову страву відправте в холодильник на 4-5 годин.

Також на Новий рік 2023 ви можете приготувати чудові рулетики з червоної риби або безмайонезний салат із дієтичною яловичиною, рецептами яких раніше ділився "Телеграф".

Теги:
#Рецепт #Салат #Новий рік