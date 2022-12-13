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Яблучне густе повидло, яке ідеально підійде для булочок: суперпростий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Яблучне повидло
Яблучне повидло. Фото kulinario.me

Така начинка зробить дивовижним смак будь-якої випічки

На зиму обов’язково потрібно запастись солодкими закрутками. І це може бути не тільки традиційне варення. З тих же яблук легко приготувати ароматне та смачне повидло. Вони ідеально підійде як начинка в булочки, пиріжки або рогалики.

Рецепт яблучного повидла на зиму публікує кулінарний канал "Життя у селі" у Youtube. Вам знадобиться лише три продукти. Повидло готується швидко і виходить густим.

Інгредієнти :

  • 3 кг яблук (вибирайте солодкі й такі, що добре розварюються)
  • 1,25 -1,5 л цукру
  • 100 г оцту

Спосіб приготування:

  1. Очищаємо яблука від шкірки та серцевини, нарізаємо скибочками.
  2. До яблук додаємо цукор та оцет, залишаємо на 2 години.
  3. Ставимо на маленький вогонь і проварюємо 3 години, періодично помішуючи. Останню годину помішувати потрібно часто.
  4. Стерилізуємо банки, кришки, черпак.
  5. Розливаємо варення в банки та закриваємо кришками.

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#Рецепт #Яблуко #Повидло