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Смачна та ситна святкова закуска: рецепт незвичайних бургерів на Новий рік (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Рецепт святкових міні-бургерів Новина оновлена 20 грудня 2022, 11:31
Рецепт святкових міні-бургерів. Фото instagram

Ця закуска стане чудовою прикрасою вашого святкового столу

Продовжимо тему приготування до Нового року. Ми вже писали про рецепт незвичайної закуски "Морківка", а також розповідали, як приготувати "Новорічний сувенір", а тепер хочемо поділитися способом приготування святкових мінібургерів із листкового тіста.

Рецептом такої новорічної закуски у своєму кулінарному блозі в Інстаграм поділилася фудблогерка за ніком kristinazizian. Вона зазначає, що така смачна та ситна закуска стане чудовим доповненням як святкового стала, так і підійде щодня.

Інгредієнти:

  • листя салату,
  • 5 шт крабових паличок,
  • 50г сиру,
  • 1 яйце зварене круто,
  • 50-80 г консервованої кукурудзи,
  • 1/2 свіжого огірка,
  • 2 ст ложки сметани або майонезу,
  • сіль перець за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Листкове тісто злегка розкотіть. Поріжте на квадрати та кола. Змастіть яйцем і відправте в духовку на 170-180 ° до рум’яної скоринки. Готові коржики посередині розділіть на частини.
  2. Крабові палички, яйце, огірок і сир натріть на тертці, додайте майонез, і добре перемішайте: начинка готова.
  3. На половинку листкового коржа викладіть лист салату і ложку начинки. Після цього накрийте другою половинкою листкового коржа.

Також на Новий рік 2023 ви можете приготувати чудові рулетики з червоної риби або безмайонезний салат із дієтичною яловичиною, рецептами яких раніше ділився "Телеграф".

Теги:
#Рецепт #Новий рік #Закуска