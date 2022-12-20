Смачна та ситна святкова закуска: рецепт незвичайних бургерів на Новий рік (відео)

Ця закуска стане чудовою прикрасою вашого святкового столу

Продовжимо тему приготування до Нового року. Ми вже писали про рецепт незвичайної закуски "Морківка", а також розповідали, як приготувати "Новорічний сувенір", а тепер хочемо поділитися способом приготування святкових мінібургерів із листкового тіста.

Рецептом такої новорічної закуски у своєму кулінарному блозі в Інстаграм поділилася фудблогерка за ніком kristinazizian. Вона зазначає, що така смачна та ситна закуска стане чудовим доповненням як святкового стала, так і підійде щодня.

Інгредієнти:

листя салату,

5 шт крабових паличок,

50г сиру,

1 яйце зварене круто,

50-80 г консервованої кукурудзи,

1/2 свіжого огірка,

2 ст ложки сметани або майонезу,

сіль перець за смаком.

Спосіб приготування:

Листкове тісто злегка розкотіть. Поріжте на квадрати та кола. Змастіть яйцем і відправте в духовку на 170-180 ° до рум’яної скоринки. Готові коржики посередині розділіть на частини. Крабові палички, яйце, огірок і сир натріть на тертці, додайте майонез, і добре перемішайте: начинка готова. На половинку листкового коржа викладіть лист салату і ложку начинки. Після цього накрийте другою половинкою листкового коржа.

Також на Новий рік 2023 ви можете приготувати чудові рулетики з червоної риби або безмайонезний салат із дієтичною яловичиною, рецептами яких раніше ділився "Телеграф".