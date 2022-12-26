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Ідеально доповнить м’ясо чи салат: найпростіший спосіб заготівлі часнику

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Маринований часник — чудова зимова закрутка
Маринований часник — чудова зимова закрутка. Фото lefood.menu

Часник можна закривати не тільки як один з інгредієнтів лечо

Більшість овочів добре підходять для заготівлі на зиму. Маринують навіть часникові стрілки, не кажучи про самі плоди. Якщо закрити часник цілими у банках, то ви отримаєте чудову готову закуску або зможете доповнити їм зимові салати та різноманітні м’ясні страви.

Для маринування часнику потрібні лише кілька спецій та оцет. Заготовити його легко і швидко. Рецепт маринованого часнику на зиму опублікував кулінарний портал topkulinar.

Інгредієнти:

  • 300 г часнику,
  • 25 г солі,
  • 25 г цукру,
  • 2 горошини запашного перцю,
  • 2 гвоздики,
  • 2 ч. л. 9% оцту.

Спосіб приготування:

  1. Очистити головки часника від верхньої шкірки, зрізати нижню частину. Промити.
  2. Закласти часник у чисту банку (об’єм – 0,5 л). Додати гвоздику та запашний перець. Засипати сіль та цукор. Залити холодною водою, накрити кришками та залишити при кімнатній температурі на добу.
  3. Злити розсіл з банки в каструлю, довести до кипіння.
  4. Влити оцет в банку, залити часник киплячим розсолом і щільно закрутити кришками. Через два місяці часник буде готовий до вживання.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими рецептами заготівлі часнику на зиму. Ви можете закрити смачний делікатес із часнику по-грузинськи або замаринувати часник з італійськими травами.

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#Рецепт #Часник