Ідеально доповнить м’ясо чи салат: найпростіший спосіб заготівлі часнику
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Часник можна закривати не тільки як один з інгредієнтів лечо
Більшість овочів добре підходять для заготівлі на зиму. Маринують навіть часникові стрілки, не кажучи про самі плоди. Якщо закрити часник цілими у банках, то ви отримаєте чудову готову закуску або зможете доповнити їм зимові салати та різноманітні м’ясні страви.
Для маринування часнику потрібні лише кілька спецій та оцет. Заготовити його легко і швидко. Рецепт маринованого часнику на зиму опублікував кулінарний портал topkulinar.
Інгредієнти:
- 300 г часнику,
- 25 г солі,
- 25 г цукру,
- 2 горошини запашного перцю,
- 2 гвоздики,
- 2 ч. л. 9% оцту.
Спосіб приготування:
- Очистити головки часника від верхньої шкірки, зрізати нижню частину. Промити.
- Закласти часник у чисту банку (об’єм – 0,5 л). Додати гвоздику та запашний перець. Засипати сіль та цукор. Залити холодною водою, накрити кришками та залишити при кімнатній температурі на добу.
- Злити розсіл з банки в каструлю, довести до кипіння.
- Влити оцет в банку, залити часник киплячим розсолом і щільно закрутити кришками. Через два місяці часник буде готовий до вживання.
Раніше "Телеграф" ділився й іншими рецептами заготівлі часнику на зиму. Ви можете закрити смачний делікатес із часнику по-грузинськи або замаринувати часник з італійськими травами.