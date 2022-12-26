Ідеально доповнить м’ясо чи салат: найпростіший спосіб заготівлі часнику

Часник можна закривати не тільки як один з інгредієнтів лечо

Більшість овочів добре підходять для заготівлі на зиму. Маринують навіть часникові стрілки, не кажучи про самі плоди. Якщо закрити часник цілими у банках, то ви отримаєте чудову готову закуску або зможете доповнити їм зимові салати та різноманітні м’ясні страви.

Для маринування часнику потрібні лише кілька спецій та оцет. Заготовити його легко і швидко. Рецепт маринованого часнику на зиму опублікував кулінарний портал topkulinar.

Інгредієнти:

300 г часнику,

25 г солі,

25 г цукру,

2 горошини запашного перцю,

2 гвоздики,

2 ч. л. 9% оцту.

Спосіб приготування:

Очистити головки часника від верхньої шкірки, зрізати нижню частину. Промити. Закласти часник у чисту банку (об’єм – 0,5 л). Додати гвоздику та запашний перець. Засипати сіль та цукор. Залити холодною водою, накрити кришками та залишити при кімнатній температурі на добу. Злити розсіл з банки в каструлю, довести до кипіння. Влити оцет в банку, залити часник киплячим розсолом і щільно закрутити кришками. Через два місяці часник буде готовий до вживання.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими рецептами заготівлі часнику на зиму. Ви можете закрити смачний делікатес із часнику по-грузинськи або замаринувати часник з італійськими травами.