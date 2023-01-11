Кілограм ківі та один лайм: ефективний рецепт від застуди

Може здатися, що батьківщина ківі тропіки, але насправді це пізня осіння культура, яка вирощується у помірному кліматі

Таке варення часто готують із запасом, щоб у сезон застуд було чим підвищувати імунітет. В одному ківі міститься добова доза вітаміну С та безліч інших корисних елементів. До речі, з ківі можна приготувати відмінні фруктові салати, а також використовувати при маринуванні м'яса.

"Телеграф" пропонує вашій увазі дуже простий у приготуванні, але смачний та корисний джем з ківі та лайма.

Складові

• 1 кг ківі

• 1 середній лайм

• 900 г цукру

Зверніть увагу, що ківі може викликати алергію, тому таке варення не бажано вживати алергікам і дітям до трьох років.

Спосіб приготування

1. Лайм ретельно помити та нарізати часточками.

2. Ківі очистити від шкірки, помити та нарізати кружальцями.

3. Скласти фрукти в каструлю з нержавіючої сталі, засипати цукром і залишити на пару годин настоятися. При цьому не забудьте накрити кришкою.

4. Поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння та варити 10 хвилин.

5. Зняти вогню та залишити на 12 годин.

6. Повернути каструлю на плиту, довести варення до кипіння та варити ще 15 хвилин.

7. Перелити в стерилізовані банки та заткати.