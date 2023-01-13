Як смачно замаринувати цибулю: два рецепти від професійних кухарів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Маринована цибуля – це швидкий спосіб покращити будь-що. Вона неперевершено доповнює смак сандвічів, гамбургерів, салатів, хот-догів та м’ясних страв. Його також можна додавати в цибулеві пироги для надання пікантності.
Ми ділимося двома відмінними рецептами цієї смачної закуски, автори стверджують, що найкраще для маринування використовувати червону цибулю, адже вона більш хрустка і соковита. Але ви цілком можете її замінити на просту, ріпчасту цибулю.
Маринована цибуля швидкого приготування
складові
- червона цибуля — 1 шт, тонко нарізана
- яблучний оцет — 300 мл
- вода — 150 мл
- цукровий пісок — 3 ст.л
- сіль — 1 ст.л
- Дрібка подрібненого червоного перцю
Приготування
- Цибулю покладіть у велику банку з кришкою, що щільно закривається.
- У каструлі на середньому вогні доведіть до кипіння змішані оцет, воду, цукор та сіль. Заважайте доти, поки цукор і сіль не розчиняться.
- Додайте червоний перець і залийте маринадом цибулю.
- Дайте охолонути до кімнатної температури, накрийте кришкою і поставте в холодильник до готовності на дві години. Така цибуля зберігається у холодильнику до 1 місяця.
Дещо незвичайний рецепт через корицю і бадьян, але така цибуля точно прикрасить будь-яку страву!
Маринована цибуля з корицею та спеціями
складові
- 1 велику червону цибулину розрізати навпіл і тонко нарізати
- 1 паличка кориці на банку
- 12 цілих зубчиків часнику
- 12 горошин чорного перцю
- 3 столові ложки цукру
- 1/2 чайної ложки солі
- 1 склянка яблучного оцту
- 1/2 склянки соку лимона
- бадьян, гірчичні зерна, лавровий лист, свіжий імбир
Приготування
- Тонко наріжте цибулю і покладіть її в миску.
- Залийте цибулю окропом, щоб вона була повністю у воді. Злити за 45 секунд.
- Покласти цибулю у скляну банку.
- Підігрійте корицю, гвоздику, горошини перцю та часник в сковороді на середньому вогні, від 3 до 5 хвилин.
- Змішайте в каструльці оцет, сік лайма, 3 столові ложки цукру і сіль, додайте спеції. Доведіть до кипіння і варіть, доки цукор і сіль не розчиняться.
- Видаліть палички кориці.
- Використовуючи ручку ложки, проткніть отвір посеред цибулі, щоб можна було вставити туди паличку кориці.
- Залийте цибулю маринадом та сумішшю спецій.
- Постукайте по банці, щоб видалити бульбашки повітря. Дайте постояти за кімнатної температури, поки не охолоне.
- Закрийте кришку і поставте в холодильник, через годину цибулю можна вживати.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного салату з ананасами та особливою заправкою, та розповідав, чим замінити калорійний майонез у салатах.