Як смачно замаринувати цибулю: два рецепти від професійних кухарів

Маринована цибуля – це швидкий спосіб покращити будь-що. Вона неперевершено доповнює смак сандвічів, гамбургерів, салатів, хот-догів та м’ясних страв. Його також можна додавати в цибулеві пироги для надання пікантності.

Ми ділимося двома відмінними рецептами цієї смачної закуски, автори стверджують, що найкраще для маринування використовувати червону цибулю, адже вона більш хрустка і соковита. Але ви цілком можете її замінити на просту, ріпчасту цибулю.

Маринована цибуля швидкого приготування

складові

червона цибуля — 1 шт, тонко нарізана

яблучний оцет — 300 мл

вода — 150 мл

цукровий пісок — 3 ст.л

сіль — 1 ст.л

Дрібка подрібненого червоного перцю

Приготування

Цибулю покладіть у велику банку з кришкою, що щільно закривається. У каструлі на середньому вогні доведіть до кипіння змішані оцет, воду, цукор та сіль. Заважайте доти, поки цукор і сіль не розчиняться. Додайте червоний перець і залийте маринадом цибулю. Дайте охолонути до кімнатної температури, накрийте кришкою і поставте в холодильник до готовності на дві години. Така цибуля зберігається у холодильнику до 1 місяця.

Дещо незвичайний рецепт через корицю і бадьян, але така цибуля точно прикрасить будь-яку страву!

Маринована цибуля з корицею та спеціями

складові

1 велику червону цибулину розрізати навпіл і тонко нарізати

1 паличка кориці на банку

12 цілих зубчиків часнику

12 горошин чорного перцю

3 столові ложки цукру

1/2 чайної ложки солі

1 склянка яблучного оцту

1/2 склянки соку лимона

бадьян, гірчичні зерна, лавровий лист, свіжий імбир

Приготування

Тонко наріжте цибулю і покладіть її в миску. Залийте цибулю окропом, щоб вона була повністю у воді. Злити за 45 секунд. Покласти цибулю у скляну банку. Підігрійте корицю, гвоздику, горошини перцю та часник в сковороді на середньому вогні, від 3 до 5 хвилин. Змішайте в каструльці оцет, сік лайма, 3 столові ложки цукру і сіль, додайте спеції. Доведіть до кипіння і варіть, доки цукор і сіль не розчиняться. Видаліть палички кориці. Використовуючи ручку ложки, проткніть отвір посеред цибулі, щоб можна було вставити туди паличку кориці. Залийте цибулю маринадом та сумішшю спецій. Постукайте по банці, щоб видалити бульбашки повітря. Дайте постояти за кімнатної температури, поки не охолоне. Закрийте кришку і поставте в холодильник, через годину цибулю можна вживати.

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