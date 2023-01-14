Трохи фантазії та мінімум часу: три ідеї ідеального кляру для відбивних

З такими рецептами вам більше не доведеться бентежитись за якість відбивних, адже цей кляр завжди виходить

У кожної господині є перевірений рецепт надійного кляру для відбивних, проте пропонуємо вам переглянути три оригінальних рецепти, які завжди виходять. До речі, рідке тісто у якому зазвичай смажать м'ясо та рибу, також використовують для соковитих котлет чи овочів.

Ці рецепти ви можете використовувати також і для смаження овочів, наприклад грибів у клярі, які виходять дуже смачними та хрусткими. Тож ми пропонуємо вам рецепти класичного кляру із таємним інгредієнтом, сирного та гарбузового.

Як зазначають автори рецептів, варто звертати увагу на те, для якої саме страви ви використовуєте рідке тісто, для соковитих продуктів варто робити більш густе тісто, а для сухих навпаки.

Ось кілька порад для приготування ідеального кляру

Усі інгредієнти повинні бути збиті до максимально однорідності

Готувати кляр необхідно заздалегідь, щоб клейковина в борошні втратила свою еластичність — це дозволяє тісту краще поєднатися з продуктом.

Правильна консистенція – коли кляр рівномірно покриває поверхню ложки.

Кляр з горілкою та вином

Цей кляр ідеально поєднується із різними видами м'яса. Для яловичини чи баранини, біле вино краще замінити на червоне.

Складові:

1 яєчний жовток

50-100 г борошна

спеції за смаком

20 мл горілки

біле вино

Спосіб приготування:

У мисці ретельно збити жовток, аби утворилась однорідна маса. Додати борошно, спеції, горілку та вино. Ретельно змішати суміш міксером.

Кляр сирний

Складові:

1 чайна ложка сушеної зелені

1 яйце

100 мл білого сухого вина

1 столова ложка тертого пармезану

сіль та перець за смаком

борошно

Спосіб приготування:

З'єднати натертий на тертці сир, яйце, вино, спеції та сіль. Все добре збити. Додавати борошно до потрібної густини.

Кляр гарбузовий

Складові:

200 г гарбуза

2 цибулини

4 яйця

0,5 склянки вершків

1,5 склянки борошна

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Гарбуз разом із цибулею пропустити через м'ясорубку, або взбити у блендері, додати вершки, яйця, борошно.

Добре перемішати, злегка збиваючи вилкою.

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