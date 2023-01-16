Смачнюща домашня згущенка, яка завжди виходить: простий рецепт (відео)

Таку згущенку можна додати до будь-якого десерту

Багато продуктів, які ми звикли купувати в магазині, можна виготовити в домашніх умовах. Наприклад, домашній майонез нічим не поступається за смаком магазинному. А згущене молоко, яке ви приготуєте самі з перевірених інгредієнтів, виходить просто ідеальним за консистенцією.

Додавати згущенку можна до панкейків або млинців, а також використовувати як крем для тортів і різних десертів. Рецептом смачного згущеного молока, яке завжди виходить, ділиться фудблогерка Юлія Віліч в Instagram.

Рецепт домашнього згущеного молока

Складові:

600 мл жирного молока (в ідеалі домашнього незбираного або від 3,2% жирності)

300 г цукру

1/3 ч. л. соди

кілька щіпок солі

Спосіб приготування:

У місткість із високими стінками та товстим дном помістіть молоко кімнатної температури. Додайте цукор і соду і поставте суміш на маленький вогонь. При постійному помішуванні доведіть масу кипіння. Помішуйте згущене молоко тільки сухою лопаткою або ложкою. При нагріванні сода даватиме реакцію, тому іноді знімайте місткість з плити, поки реакція не пройде (8-10 хвилин). Соду додайте для того, щоб згущене молоко не взялось грудками і не зацукрилося. В самому кінці, коли згущене молоко почне вирувати і набуде карамельний колір, помішуйте її постійно, щоб вона не пригоріла. Чим довше варити, тим густішою та янтарнішою буде маса. На приготування потрібно близько 1 години 10 хвилин. Готове згущене молоко перелийте в чисту суху місткість через сито. Дайте їй охолонути за кімнатної температури. Зазначимо, що не потрібно нічим накривати згущене молоко, щоб не утворився конденсат. Після охолодження можна помістити смачність у банку і зберігати в холодильнику до двох тижнів, для більш тривалого зберігання покладіть згущене молоко в морозильну камеру.

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