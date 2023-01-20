Готується так само швидко, як і з’їдається: простий рецепт салату "П’ятихвилинка"

Дуже смачний і зовсім нескладний рецепт

Що може бути краще за прості та швидкі рецепти найсмачніших страв, для приготування яких не потрібно годинами щось варити, смажити чи випікати. А якщо ви вирішили приготувати салат, то його можна приготувати за 5 хвилин. Саме таким рецептом ми хочемо поділитися з вами сьогодні.

Кулінарний блогер під ніком vprokvk на своїй сторінці в Інстаграм поділився рецептом дуже смачного і при цьому неймовірно швидкого салату під назвою "П’ятихвилинка". Блогер радить готувати одразу багато, адже з’їдається страва за лічені хвилини.

Салат "П’ятихвилинка": рецепт

Інгредієнти:

куряча грудка (відварена або копчена)

морква по-корейськи

кукурудза

грецький йогурт

гірчиця-1 ч.л

білі сухарики

Спосіб приготування:

Наріжте дрібними кубиками відварену або копчену курячу грудку.

Додайте до неї моркву, кукурудзу та сухарики та заправте все соусом.

Соус приготуйте з грецького йогурту та гірчиці: просто все змішайте та додайте до салату.

Раніше ми розповідали про нереально смачний німецький салат, який можна намазувати на бутерброди. Завдяки поєднанню абсолютно різних продуктів і соусів ця страва має дуже незвичайний смак і здатна приємно здивувати навіть гурманів.