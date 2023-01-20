Готується так само швидко, як і з’їдається: простий рецепт салату "П’ятихвилинка"
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Дуже смачний і зовсім нескладний рецепт
Що може бути краще за прості та швидкі рецепти найсмачніших страв, для приготування яких не потрібно годинами щось варити, смажити чи випікати. А якщо ви вирішили приготувати салат, то його можна приготувати за 5 хвилин. Саме таким рецептом ми хочемо поділитися з вами сьогодні.
Кулінарний блогер під ніком vprokvk на своїй сторінці в Інстаграм поділився рецептом дуже смачного і при цьому неймовірно швидкого салату під назвою "П’ятихвилинка". Блогер радить готувати одразу багато, адже з’їдається страва за лічені хвилини.
Салат "П’ятихвилинка": рецепт
Інгредієнти:
- куряча грудка (відварена або копчена)
- морква по-корейськи
- кукурудза
- грецький йогурт
- гірчиця-1 ч.л
- білі сухарики
Спосіб приготування:
- Наріжте дрібними кубиками відварену або копчену курячу грудку.
- Додайте до неї моркву, кукурудзу та сухарики та заправте все соусом.
- Соус приготуйте з грецького йогурту та гірчиці: просто все змішайте та додайте до салату.
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