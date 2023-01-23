Як із звичайного салату з капусти зробити шикарну страву: незвичайний рецепт

Додайте до страви адигейський сир

Восени так хочеться отримати більше вітамінів і порадувати себе салатами зі свіжих овочів. Салат зі свіжої капусти — практично обов’язкова страва кожного українця. Але що робити, якщо класичний салат уже набрид? Рекомендуємо додати до страви лише один незвичайний інгредієнт, завдяки якому вона заграє новими фарбами.

Салат з молодої капусти та сиру: рецепт

Складові:

капуста свіжа — 300 гр.

сир адигейський — 100 гр.

огірок свіжий (середній) – 1 шт.

перець солодкий болгарський – 1 шт.

ікра тріски — 200 гр.

сік лимонний свіжий 1 ст. л.

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Очищену і вимиту капусту потрібно нашаткувати і скласти в глибоку миску, пишуть Белновини. Додайте сіль (але врахуйте, що ікра теж може бути солоною, тому не старайтеся), розімніть овоч, а потім злийте зайвий сік. Огірок натріть на велику тертку або наріжте соломкою. Після того, як з нього підуть надлишки соку, змішайте його з капустою. Далі нарізаємо середніми кубиками болгарський перець, адигейський сир, дрібно ріжемо зелень і змішуємо всі інгредієнти. На фінальному етапі додаємо тріскову ікру, після чого приправляємо соком лимона і перемішуємо салат.

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