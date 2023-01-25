М’якою буде навіть шкірка: сало за цим рецептом виходить найсмачнішим

Спосіб приготування нескладний і доступний практично будь-кому

Сало — незамінне джерело корисних жирів, які так необхідні здоровому організму в холодну пору року. Звичайно, воно складається з чистого жиру, але якщо вживати його в невеликих кількостях, можна не сумніватися — імунітет вам тільки подякує.

Якщо ви любитель цього цінного натурального продукту, то вам, напевно, буде цікавий рецепт засолювання сала. Завдяки цьому простому способу воно вийде м’яким, особливо шкірка. Як засолити сало, щоб шкірка була м’якою, пише ogorod.guru.

Помилковою вважається думка, що чим товще свіже сало, тим смачніше воно буде. Це не так. Для засолювання знадобляться шматочки не товщі за 4-5 сантиметрів. Також нам знадобиться часник, велика сіль.

Як засолити сало, щоб шкірка була м’якою: рецепт

Інгредієнти:

сало — кількість за бажанням

часник — кілька головок

сіль за смаком

Фото готового продукту — засоленого сала

Спосіб приготування:

Наріжте продукт на шматочки, щоб вони помістилися в пакет, і потім кожен шматок надріжте хрест-навхрест з м'якого боку. У ці надрізи помістіть шматочки часнику. Далі натріть кожен шматок сіллю і викладіть сало в пакет, все щільно зав'яжіть. Залишіть "настоятись" при кімнатній температурі на три доби. Після цього перемістіть продукт в холодильник ще на 4 дні. Слідкуйте, щоб усередині сало стало білим, а не рожевим. Потім очистьте сало від залишків солі і заберіть його в морозильник або холодильник. Страва готова!

Як правильно вибрати сало для засолювання ми писали раніше. Так само як і те, як засолити продукт, щоб він вийшов ніжним та ароматним.