Рус

А ви куштували пишні дріжджові оладки? Простий рецепт смачної страви від Лізи Глінської

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як приготувати солоні оладки на дріжджах Новина оновлена 25 січня 2023, 22:40
Як приготувати солоні оладки на дріжджах. Фото instagram.com/lizaglinskaya

Оладки вийдуть смачними, пишними та рум’яними.

Цю страву обожнюють в кожній оселі. Солодкі оладки чи солоні — вони завжди підіймають настрій своїм ароматом, а якщо вони ще й виходять повітряними та золотистими, политі сметанкою чи медом — зададуть тон на цілий день!

Хороший рецепт оладок на дріжджах, яким поділилася український кулінар Ліза Глінська, — своєрідне надбання і гордість домашнього кухаря. Такими оладками можна ситно нагодувати кожного члена сім'ї чи гостей.

Солоні оладки на дріжджах: рецепт

Інгредієнти:

  • 200 мл молока (0,8 склянки)
  • 5 г цукру (0,5 ч. л.)
  • ванільний цукор (за бажанням)
  • 2 г сухих дріжджів
  • 150 г борошна (6 ст. л. з гіркою)
  • 20 мл олії (1 ст. л.)
  • дрібка солі
  • олія для смаження

Приготування:

  1. Просійте борошно через сито, додайте цукор і сухі дріжджі. Змішайте та відставте на 10 хвилин. Додайте сіль, тепле молоко та олію. Перемішайте до однорідності.
  2. Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником і залиште тісто підходити в теплому місці без протягів 30-40 хв.
  3. Розігрійте сковороду з олією. Викладайте тісто ложкою.
  4. Обсмажте до золотистої скоринки з обох боків, а потім викладіть оладки на паперовий рушник, щоб вони не були жирними.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити котлети з кабачків, які смакують і на 2-3 день після приготування.

Теги:
#Рецепт #Оладки