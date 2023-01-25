А ви куштували пишні дріжджові оладки? Простий рецепт смачної страви від Лізи Глінської

Оладки вийдуть смачними, пишними та рум’яними.

Цю страву обожнюють в кожній оселі. Солодкі оладки чи солоні — вони завжди підіймають настрій своїм ароматом, а якщо вони ще й виходять повітряними та золотистими, политі сметанкою чи медом — зададуть тон на цілий день!

Хороший рецепт оладок на дріжджах, яким поділилася український кулінар Ліза Глінська, — своєрідне надбання і гордість домашнього кухаря. Такими оладками можна ситно нагодувати кожного члена сім'ї чи гостей.

Солоні оладки на дріжджах: рецепт

Інгредієнти:

200 мл молока (0,8 склянки)

5 г цукру (0,5 ч. л.)

ванільний цукор (за бажанням)

2 г сухих дріжджів

150 г борошна (6 ст. л. з гіркою)

20 мл олії (1 ст. л.)

дрібка солі

олія для смаження

Приготування:

Просійте борошно через сито, додайте цукор і сухі дріжджі. Змішайте та відставте на 10 хвилин. Додайте сіль, тепле молоко та олію. Перемішайте до однорідності. Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником і залиште тісто підходити в теплому місці без протягів 30-40 хв. Розігрійте сковороду з олією. Викладайте тісто ложкою. Обсмажте до золотистої скоринки з обох боків, а потім викладіть оладки на паперовий рушник, щоб вони не були жирними.

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