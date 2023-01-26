Домашня рибна консерва виходить набагато смачнішою, ніж магазинна: рецепт бюджетної заготівлі (відео)

На рибну заготівлю піде мінімум коштів, хоча смак виходить просто неймовірним

На зиму варто запастися не тільки м’ясними консервами, наприклад, свинячою тушонкою, а й заготовити рибу. Дуже смачною виходить рибна консерва із оселедця, за смаком – не відрізнити від магазинних банок із сардинами.

Рецептом рибної консерви ділиться кулінарний канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. Готується вона без автоклаву. Оселедець в олії — реально бюджетна заготівля, оскільки з 5 рибин виходить майже 3 півлітрові банки.

Як приготувати рибні консерви в домашніх умовах

Складові:

Оселедець – 5 шт.

Сіль — 2 ч. л. без гірки

Лимонна кислота – 0,5 ч. л.

Чорний перець

Соняшникова олія – 12 ст. л.

Спосіб приготування:

Рибу промити, почистити, нарізати на шматки. Посолити та додати лимонну кислоту. Залишити на 20 хвилин. На дно півлітрової банки кладемо лавровий лист, три горошини чорного перцю. Заповнити щільно банки рибою. Дно каструлі покриваємо тканиною, ставимо банки, наливаємо воду, накриваємо кришками і ставимо на невеликий вогонь. Підігріти олію. Коли банки прогрілися, додати до кожної по 4 ст. л. олії. Протушкувати консерви на невеликому вогні 5 годин, періодично підливаючи воду. Накрити банки капроновими кришками та зберігати в холодному місці.

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