Домашня рибна консерва виходить набагато смачнішою, ніж магазинна: рецепт бюджетної заготівлі (відео)
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На рибну заготівлю піде мінімум коштів, хоча смак виходить просто неймовірним
На зиму варто запастися не тільки м’ясними консервами, наприклад, свинячою тушонкою, а й заготовити рибу. Дуже смачною виходить рибна консерва із оселедця, за смаком – не відрізнити від магазинних банок із сардинами.
Рецептом рибної консерви ділиться кулінарний канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. Готується вона без автоклаву. Оселедець в олії — реально бюджетна заготівля, оскільки з 5 рибин виходить майже 3 півлітрові банки.
Як приготувати рибні консерви в домашніх умовах
Складові:
- Оселедець – 5 шт.
- Сіль — 2 ч. л. без гірки
- Лимонна кислота – 0,5 ч. л.
- Чорний перець
- Соняшникова олія – 12 ст. л.
Спосіб приготування:
- Рибу промити, почистити, нарізати на шматки. Посолити та додати лимонну кислоту. Залишити на 20 хвилин.
- На дно півлітрової банки кладемо лавровий лист, три горошини чорного перцю. Заповнити щільно банки рибою.
- Дно каструлі покриваємо тканиною, ставимо банки, наливаємо воду, накриваємо кришками і ставимо на невеликий вогонь.
- Підігріти олію. Коли банки прогрілися, додати до кожної по 4 ст. л. олії.
- Протушкувати консерви на невеликому вогні 5 годин, періодично підливаючи воду.
- Накрити банки капроновими кришками та зберігати в холодному місці.
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