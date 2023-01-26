Як приготувати сало "П’ятихвилинка", яке тане у роті: простий рецепт
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Таке сало виходить неймовірно ніжним.
Сало містить в собі масу корисних жирів, тому лікарі його рекомендують вживати. У солоному виді воно ще смачніше за свіже, при цьому має низку переваг, одна з яких — тривалість зберігання. Відмітимо, що така нехитра закуска ніколи не втрачає популярності серед українців.
Ще одним фактором, який говорить на користь вживання сала, є те, що його засолювання не займає багато часу. Наприклад, дуже популярним є солоне сало "П’ятихвилинка", яке, як легко зрозуміти з назви, готується дуже швидко, пише receptov.one.
Рецепт сала "П’ятихвилинка"
Складові:
- свинячої грудинки — 1 кг
- води — 1 л
- часнику — 1 головка
- лаврового листя — 5 шт
- солі — 4 ст. л.
- чорний перець мелений і горошком — за смаком
- червоний мелений перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Поставте на вогонь воду, додайте сіль, лавровий лист і перець горошком. Перемішайте до розчинення солі та опустіть шматочки сала.
- Накрийте кришкою сало і доведіть до кипіння. Зніміть піну і знову накривши кришкою, проваріть п’ять хвилин.
- Зніміть з вогню та видавіть часник прямо в бульйон. Потім накрийте кришкою та остудіть.
- Поставте в холодильник прямо в бульйоні на 2 доби. Після цього дістаньте сало з бульйону, просушіть рушником і натріть сумішшю перців.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та смачно засолити сало і навіщо потрібно використовувати при цьому цукор.