Найпростіший рецепт холодця на зиму: можна зберігати дуже довго (відео)

Такий холодець підійде для тривалого зберігання

На зиму обов’язково варто запастися ситними закрутками з м’яса та риби. Ви можете закрити традиційну тушонку або зробити рибні консерви. Ще один вдалий варіант заготівлі – холодець, закрутка виходить ароматною, смачною та соковитою.

Рецептом холодця у банках на зиму для тривалого зберігання поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Така домашня тушонка готується досить просто і зможе доповнити будь-яку трапезу.

Інгредієнти (кількість залежить від тари):

Свинячі кістки з хребта, лопаток, грудини

Свинячі рульки та ніжки

Свиняча шкіра

Спеції на смак (сіль, лавровий лист, чорний перець горошком, запашний перець, сушений часник)

Вода

Спосіб приготування:

Свинячі кістки з хребта, лопаток, грудини поділяємо на порційні шматки і заливаємо водою проти ночі. Воду міняємо кілька разів. Потім складаємо щільно кістки в каструлю, додаємо кілька шматків свинячої шкіри для кращого застигання, заливаємо водою. Можна додати свинячі рульки та ніжки. Знімаємо піну та варимо при найменшому кипінні під кришкою 3 години. Додаємо спеції: сіль, лавровий лист, чорний перець горошком та запашний перець. Варимо доти, доки м’ясо не почне відокремлюватися від кісток. Накладаємо м’ясо у чисті банки. Окремо накладаємо великі щільні шматки м’яса та окремо накладаємо дрібні шматочки та нарізану шкірку (до останніх банків додаємо по пів чайної ложки сушеного часнику). Бульйон проціджуємо, пробуємо і додаємо спеції за смаком. Заливаємо банки з м’ясом, закочуємо кришками та стерилізуємо. В автоклаві стерилізуємо 5 хвилин за температури 110 градусів. Можна готувати у каструлі із водою (стерилізація 2 години).

Раніше "Телеграф" розповідав, як закрити на зиму м’ясо із кашею – така заготівля може стати повноцінним обідом чи вечерею.