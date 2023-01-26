Смачніше, ніж у тещі: рецепт маринованої риби до будь-якого гарніру (відео)
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За цим рецептом солити можна будь-яку рибу
Навіщо постійно заново готувати рибні страви, якщо можна один раз засолити рибку, а після просто діставати цілий тиждень найсмачнішу закуску до будь-якого гарніру!
В цьому рецепті готуємо щуку. Ця рибка смачна і в ній мало кісток, тому їсти її одне задоволення. Пропонуємо замаринувати щуку по рецепту української фудблогерки Вікторії (vika_tasty) в Інстаграмі.
Маринована щука: рецепт
Інгредієнти:
- 2 щуки
- 1 л кип‘яченої охолодженої (приблизно до 40 градусів) води
- 4 ст. л. солі
- 500 г оцту 9%
- лавровий лист
- перець горошком
- рослинна олія
Приготування:
- Рибу наріжте по хребту, голову і хвіст відкидайте, хребет можна також, щоб залишилися тільки 2 філе.
- Наріжте філе на порційні шматочки. Складіть у глибоку миску. Залийте розсолом на 6:00.
- Далі цей розсіл злийте і зробіть інший: із 500 г оцту 9% і 500 г води. Заливайте щуку, щоб цей розсіл повністю покрив її. Залишіть маринуватися на 4 години. Після цього знову злийте всю рідину.
- У щуку покладіть: лавровий лист, перець горошок, цибулю, олію. Це все перемішайте.
- Покладіть рибу в банку або лоток, залийте олією, щоб ледве покрила щуку. Закрийте кришкою та поставте в холодильник на 12 годин.
До речі, бувають моменти, коли під рукою не виявляється простої солі. Якщо ви "страждаєте" від дефіциту цієї приправи, рекомендуємо скористатись рецептом запеченої риби без солі.