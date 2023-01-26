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Смачніше, ніж у тещі: рецепт маринованої риби до будь-якого гарніру (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Рецепт маринованої щуки Новина оновлена 26 січня 2023, 17:20
Рецепт маринованої щуки. Фото menunedeli

За цим рецептом солити можна будь-яку рибу

Навіщо постійно заново готувати рибні страви, якщо можна один раз засолити рибку, а після просто діставати цілий тиждень найсмачнішу закуску до будь-якого гарніру!

В цьому рецепті готуємо щуку. Ця рибка смачна і в ній мало кісток, тому їсти її одне задоволення. Пропонуємо замаринувати щуку по рецепту української фудблогерки Вікторії (vika_tasty) в Інстаграмі.

Маринована щука: рецепт

Інгредієнти:

  • 2 щуки
  • 1 л кип‘яченої охолодженої (приблизно до 40 градусів) води
  • 4 ст. л. солі
  • 500 г оцту 9%
  • лавровий лист
  • перець горошком
  • рослинна олія

Приготування:

  1. Рибу наріжте по хребту, голову і хвіст відкидайте, хребет можна також, щоб залишилися тільки 2 філе.
  2. Наріжте філе на порційні шматочки. Складіть у глибоку миску. Залийте розсолом на 6:00.
  3. Далі цей розсіл злийте і зробіть інший: із 500 г оцту 9% і 500 г води. Заливайте щуку, щоб цей розсіл повністю покрив її. Залишіть маринуватися на 4 години. Після цього знову злийте всю рідину.
  4. У щуку покладіть: лавровий лист, перець горошок, цибулю, олію. Це все перемішайте.
  5. Покладіть рибу в банку або лоток, залийте олією, щоб ледве покрила щуку. Закрийте кришкою та поставте в холодильник на 12 годин.

До речі, бувають моменти, коли під рукою не виявляється простої солі. Якщо ви "страждаєте" від дефіциту цієї приправи, рекомендуємо скористатись рецептом запеченої риби без солі.

Теги:
#Рецепт #Риба #Консервація