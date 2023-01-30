Рус

Пиріжки виходять повітряні як хмара: рецепт тіста на основі секретного інгредієнта

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сирне тісто для пиріжків — рецепт Новина оновлена 30 січня 2023, 11:23
Сирне тісто для пиріжків — рецепт. Фото pixabay.com

Смак тіста чудово гармонуватиме з солодкою начинкою

Просте сирне тісто готується дуже швидко, а виходить повітряне та смачне. З нього можна приготувати багато страв, наприклад, смачні заварні млинці, пиріжки, ледачі вареники, булочки.

Викликає загальне захоплення випічка з сирного тіста, пише vazhnoznat. Тісто на основі кисломолочного сиру виходить м’яким, еластичним і податливим. І працювати з ним – одне задоволення.

Як приготувати сирне тісто

Інгредієнти:

  • 500-550 г борошна
  • 200 мл молока
  • 200 г сиру
  • 100 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 7 г сухих дріжджів
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. ванільного цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • повидло (джем) для начинки

Приготування:

  1. Злегка підігріваємо молоко. У тепле молоко додаємо 1 чайну ложку цукру від загальної кількості та дріжджі. Перемішуємо та залишаємо хвилин на 15.
  2. У глибокій мисці змішуємо сир, цукор, що залишився, ванільний цукор і сіль. Туди вбиваємо одне яйце. Перемішуємо і мнемо вилкою сир.
  3. Коли на опарі утворюється "шапочка" з бульбашками, відправляємо її до решти інгредієнтів. Після опари вливаємо в сирну суміш розтоплене, але не гаряче вершкове масло. Перемішуємо.
  4. Невеликими порціями просіюємо борошно, перемішуючи після кожного додавання. Перекладаємо його на поверхню, присипану борошном. Замішуємо тісто руками. Кулю готового тіста перекладаємо в глибоку миску та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо в теплому місці для підйому на 1,5 години.
  5. Потім сирне тісто обімніть, а потім розділіть його на круглі шматочки. Накриваємо їх рушником та даємо постояти 20 хвилин.
  6. Потім мнемо кожну кулю тіста в корж діаметром 15 см. На нижню частину кола, відступивши від краю, викладаємо 1-1,5 чайної ложки джему або повидла. Згортаємо пиріжок у рулетик.
  7. Пиріжки перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо рушником та залишаємо на 20–25 хвилин. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Рулетики змащуємо сумішшю жовтка та столової ложки молока і відправляємо в духовку на 25–30 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Випічка #Тісто #Пиріжки