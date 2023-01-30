Пиріжки виходять повітряні як хмара: рецепт тіста на основі секретного інгредієнта

Смак тіста чудово гармонуватиме з солодкою начинкою

Просте сирне тісто готується дуже швидко, а виходить повітряне та смачне. З нього можна приготувати багато страв, наприклад, смачні заварні млинці, пиріжки, ледачі вареники, булочки.

Викликає загальне захоплення випічка з сирного тіста, пише vazhnoznat. Тісто на основі кисломолочного сиру виходить м’яким, еластичним і податливим. І працювати з ним – одне задоволення.

Як приготувати сирне тісто

Інгредієнти:

500-550 г борошна

200 мл молока

200 г сиру

100 г вершкового масла

100 г цукру

7 г сухих дріжджів

1 яйце

1 ст. л. ванільного цукру

0,5 ч. л. солі

повидло (джем) для начинки

Приготування:

Злегка підігріваємо молоко. У тепле молоко додаємо 1 чайну ложку цукру від загальної кількості та дріжджі. Перемішуємо та залишаємо хвилин на 15. У глибокій мисці змішуємо сир, цукор, що залишився, ванільний цукор і сіль. Туди вбиваємо одне яйце. Перемішуємо і мнемо вилкою сир. Коли на опарі утворюється "шапочка" з бульбашками, відправляємо її до решти інгредієнтів. Після опари вливаємо в сирну суміш розтоплене, але не гаряче вершкове масло. Перемішуємо. Невеликими порціями просіюємо борошно, перемішуючи після кожного додавання. Перекладаємо його на поверхню, присипану борошном. Замішуємо тісто руками. Кулю готового тіста перекладаємо в глибоку миску та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо в теплому місці для підйому на 1,5 години. Потім сирне тісто обімніть, а потім розділіть його на круглі шматочки. Накриваємо їх рушником та даємо постояти 20 хвилин. Потім мнемо кожну кулю тіста в корж діаметром 15 см. На нижню частину кола, відступивши від краю, викладаємо 1-1,5 чайної ложки джему або повидла. Згортаємо пиріжок у рулетик. Пиріжки перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо рушником та залишаємо на 20–25 хвилин. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Рулетики змащуємо сумішшю жовтка та столової ложки молока і відправляємо в духовку на 25–30 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.