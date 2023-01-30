Пиріжки виходять повітряні як хмара: рецепт тіста на основі секретного інгредієнта
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Смак тіста чудово гармонуватиме з солодкою начинкою
Просте сирне тісто готується дуже швидко, а виходить повітряне та смачне. З нього можна приготувати багато страв, наприклад, смачні заварні млинці, пиріжки, ледачі вареники, булочки.
Викликає загальне захоплення випічка з сирного тіста, пише vazhnoznat. Тісто на основі кисломолочного сиру виходить м’яким, еластичним і податливим. І працювати з ним – одне задоволення.
Як приготувати сирне тісто
Інгредієнти:
- 500-550 г борошна
- 200 мл молока
- 200 г сиру
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 7 г сухих дріжджів
- 1 яйце
- 1 ст. л. ванільного цукру
- 0,5 ч. л. солі
- повидло (джем) для начинки
Приготування:
- Злегка підігріваємо молоко. У тепле молоко додаємо 1 чайну ложку цукру від загальної кількості та дріжджі. Перемішуємо та залишаємо хвилин на 15.
- У глибокій мисці змішуємо сир, цукор, що залишився, ванільний цукор і сіль. Туди вбиваємо одне яйце. Перемішуємо і мнемо вилкою сир.
- Коли на опарі утворюється "шапочка" з бульбашками, відправляємо її до решти інгредієнтів. Після опари вливаємо в сирну суміш розтоплене, але не гаряче вершкове масло. Перемішуємо.
- Невеликими порціями просіюємо борошно, перемішуючи після кожного додавання. Перекладаємо його на поверхню, присипану борошном. Замішуємо тісто руками. Кулю готового тіста перекладаємо в глибоку миску та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо в теплому місці для підйому на 1,5 години.
- Потім сирне тісто обімніть, а потім розділіть його на круглі шматочки. Накриваємо їх рушником та даємо постояти 20 хвилин.
- Потім мнемо кожну кулю тіста в корж діаметром 15 см. На нижню частину кола, відступивши від краю, викладаємо 1-1,5 чайної ложки джему або повидла. Згортаємо пиріжок у рулетик.
- Пиріжки перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо рушником та залишаємо на 20–25 хвилин. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Рулетики змащуємо сумішшю жовтка та столової ложки молока і відправляємо в духовку на 25–30 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.