Приголомшливі мариновані печериці за 5 хвилин: простіше рецепта не існує

Такий спосіб маринування грибів здолає навіть кулінар-початківець

Багато продуктів ми звикли купувати в магазині, але ті ж мариновані гриби легко готуються в домашніх умовах. Смак печериць виходить чудовим і в міру кислим, а аромат спецій додасть вашій заготівлі апетитності. Такі гриби не соромно подати й на святковий стіл.

Рецепт маринованих печериць за 5 хвилин розповідає Максим Нікітін у своєму кулінарному блозі jisty. Спосіб приготування грибів до непристойності зрозумілий. Що важливо, печериці будуть готові до вживання вже через кілька годин після охолодження.

Мариновані печериці за 5 хвилин

Складові:

500 г печериць

60 мл оцту 9%

120 мл олії

3 зубчики часнику

10 горошин чорного перцю

2 ч. л. цукру

1 ч. л. солі

4 шт. лаврового листа

Спосіб приготування:

Нарізати гриби приблизно на рівні частини. Підготувати маринад для грибів: часник вичавити через прес, змішати всі інгредієнти (крім грибів) у каструлі, де варитимуться печериці. Додати гриби та варити 5 хвилин після закипання, постійно помішуючи. Покласти гриби в банки та охолодити. Поставити у холодильник на 3-4 години. Через цей час гриби готові до вживання.

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