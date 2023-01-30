Приголомшливі мариновані печериці за 5 хвилин: простіше рецепта не існує
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Такий спосіб маринування грибів здолає навіть кулінар-початківець
Багато продуктів ми звикли купувати в магазині, але ті ж мариновані гриби легко готуються в домашніх умовах. Смак печериць виходить чудовим і в міру кислим, а аромат спецій додасть вашій заготівлі апетитності. Такі гриби не соромно подати й на святковий стіл.
Рецепт маринованих печериць за 5 хвилин розповідає Максим Нікітін у своєму кулінарному блозі jisty. Спосіб приготування грибів до непристойності зрозумілий. Що важливо, печериці будуть готові до вживання вже через кілька годин після охолодження.
Мариновані печериці за 5 хвилин
Складові:
- 500 г печериць
- 60 мл оцту 9%
- 120 мл олії
- 3 зубчики часнику
- 10 горошин чорного перцю
- 2 ч. л. цукру
- 1 ч. л. солі
- 4 шт. лаврового листа
Спосіб приготування:
- Нарізати гриби приблизно на рівні частини.
- Підготувати маринад для грибів: часник вичавити через прес, змішати всі інгредієнти (крім грибів) у каструлі, де варитимуться печериці.
- Додати гриби та варити 5 хвилин після закипання, постійно помішуючи.
- Покласти гриби в банки та охолодити.
- Поставити у холодильник на 3-4 години. Через цей час гриби готові до вживання.
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