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Приголомшливі мариновані печериці за 5 хвилин: простіше рецепта не існує

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Домашні мариновані гриби набагато смачніші за магазинні Новина оновлена 30 січня 2023, 23:37
Домашні мариновані гриби набагато смачніші за магазинні. Фото photorecept.ru

Такий спосіб маринування грибів здолає навіть кулінар-початківець

Багато продуктів ми звикли купувати в магазині, але ті ж мариновані гриби легко готуються в домашніх умовах. Смак печериць виходить чудовим і в міру кислим, а аромат спецій додасть вашій заготівлі апетитності. Такі гриби не соромно подати й на святковий стіл.

Рецепт маринованих печериць за 5 хвилин розповідає Максим Нікітін у своєму кулінарному блозі jisty. Спосіб приготування грибів до непристойності зрозумілий. Що важливо, печериці будуть готові до вживання вже через кілька годин після охолодження.

Мариновані печериці за 5 хвилин

Складові:

  • 500 г печериць
  • 60 мл оцту 9%
  • 120 мл олії
  • 3 зубчики часнику
  • 10 горошин чорного перцю
  • 2 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 4 шт. лаврового листа

Спосіб приготування:

  1. Нарізати гриби приблизно на рівні частини.
  2. Підготувати маринад для грибів: часник вичавити через прес, змішати всі інгредієнти (крім грибів) у каструлі, де варитимуться печериці.
  3. Додати гриби та варити 5 хвилин після закипання, постійно помішуючи.
  4. Покласти гриби в банки та охолодити.
  5. Поставити у холодильник на 3-4 години. Через цей час гриби готові до вживання.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних квашених буряків, які готували ще наші предки. А також ми розповідали, як замаринувати оселедець, щоб риба вийшла ідеальною.

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#Рецепт #Гриби #Печериці