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Рецепт кексу "Столичний" з родзинками: як приготувати, щоб сподобався навіть дітям (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Простий рецепт кексу Столичний з неймовірною кількістю родзинок Новина оновлена 11 лютого 2023, 22:57
Простий рецепт кексу Столичний з неймовірною кількістю родзинок. Фото 1000.menu

Улюблений з дитинства! Вологий і солодкий

Найсмачніший, найкращий, найпростіший в приготування — це все відноситься до кексу під назвою "Столичний"! Від дуже подібний до популярного різдвяного кексз родзинками, але має свої особливості приготування.

"Улюблений з дитинства! Вологий, солодкий, з неймовірною кількістю родзинок! Його і зараз можна часто зустріти в продажу, але домашній — в 100 раз смачніше!", — підкреслює український фудблогер Тетяна (_tanyushina_). Пекти його можна одним великим кексом, або маленькими порційними кексиками, які сподобаються дітям.

Як приготувати кекс "Столичний"

Інгредієнти:

  • 220 г вершкового масла
  • 200-220 г цукру
  • 4 яйця
  • 220 г родзинок
  • Цедра 1 лимону
  • 1 ч.л. ванільного цукру
  • 290 г борошна + 1 ст.л. для родзинок
  • 10 г розпушувача
  • Дрібка солі
  • Цукрова пудра для посипки

Приготування:

  1. М’яке масло збити з цукром до посвітління.
  2. Додати по одному яйця, кожен раз гарно збиваючи.
  3. Просіяти борошно з розпушувачем. Перемішати.
  4. Родзинки промити, обсушити. Змішати з борошном і додати в тісто.
  5. Натерти цедру.
  6. Перемішати до однорідної маси.
  7. Викласти в форму для кексу і випікати при 170 С 60-70 хвилин. Маленькі кекси — 25-30 хвилин.
  8. Готовий кекс остудити і посипати цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ароматне та смачне печиво з повидлом. Від цього десерту будуть у захваті і діти, і дорослі.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Кекс