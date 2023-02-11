Рецепт кексу "Столичний" з родзинками: як приготувати, щоб сподобався навіть дітям (відео)
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Улюблений з дитинства! Вологий і солодкий
Найсмачніший, найкращий, найпростіший в приготування — це все відноситься до кексу під назвою "Столичний"! Від дуже подібний до популярного різдвяного кексз родзинками, але має свої особливості приготування.
"Улюблений з дитинства! Вологий, солодкий, з неймовірною кількістю родзинок! Його і зараз можна часто зустріти в продажу, але домашній — в 100 раз смачніше!", — підкреслює український фудблогер Тетяна (_tanyushina_). Пекти його можна одним великим кексом, або маленькими порційними кексиками, які сподобаються дітям.
Як приготувати кекс "Столичний"
Інгредієнти:
- 220 г вершкового масла
- 200-220 г цукру
- 4 яйця
- 220 г родзинок
- Цедра 1 лимону
- 1 ч.л. ванільного цукру
- 290 г борошна + 1 ст.л. для родзинок
- 10 г розпушувача
- Дрібка солі
- Цукрова пудра для посипки
Приготування:
- М’яке масло збити з цукром до посвітління.
- Додати по одному яйця, кожен раз гарно збиваючи.
- Просіяти борошно з розпушувачем. Перемішати.
- Родзинки промити, обсушити. Змішати з борошном і додати в тісто.
- Натерти цедру.
- Перемішати до однорідної маси.
- Викласти в форму для кексу і випікати при 170 С 60-70 хвилин. Маленькі кекси — 25-30 хвилин.
- Готовий кекс остудити і посипати цукровою пудрою.
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