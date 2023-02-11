Рецепт кексу "Столичний" з родзинками: як приготувати, щоб сподобався навіть дітям (відео)

Улюблений з дитинства! Вологий і солодкий

Найсмачніший, найкращий, найпростіший в приготування — це все відноситься до кексу під назвою "Столичний"! Від дуже подібний до популярного різдвяного кексз родзинками, але має свої особливості приготування.

"Улюблений з дитинства! Вологий, солодкий, з неймовірною кількістю родзинок! Його і зараз можна часто зустріти в продажу, але домашній — в 100 раз смачніше!", — підкреслює український фудблогер Тетяна (_tanyushina_). Пекти його можна одним великим кексом, або маленькими порційними кексиками, які сподобаються дітям.

Як приготувати кекс "Столичний"

Інгредієнти:

220 г вершкового масла

200-220 г цукру

4 яйця

220 г родзинок

Цедра 1 лимону

1 ч.л. ванільного цукру

290 г борошна + 1 ст.л. для родзинок

10 г розпушувача

Дрібка солі

Цукрова пудра для посипки

Приготування:

М’яке масло збити з цукром до посвітління. Додати по одному яйця, кожен раз гарно збиваючи. Просіяти борошно з розпушувачем. Перемішати. Родзинки промити, обсушити. Змішати з борошном і додати в тісто. Натерти цедру. Перемішати до однорідної маси. Викласти в форму для кексу і випікати при 170 С 60-70 хвилин. Маленькі кекси — 25-30 хвилин. Готовий кекс остудити і посипати цукровою пудрою.

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