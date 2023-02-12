Як приготувати солоні сирники, що не завдають шкоди фігурі: простий рецепт

Можете сміливо включати в меню здорового харчування

Сирники, як і пельмені, вважаються в народі найбільш шкідливими та калорійними стравами. Але якщо шкоду пельменів ми розвінчали раніше, то прийшов час поговорити про сирники.

Любителі здорового харчування бояться їх, як вогню, адже це досить калорійний продукт, пише vazhnoznat. Тому ми пропонуємо замінити "шкідливі" інгредієнти для страви на більш дієтичні і дійсно корисні, наприклад, пармезан і зелень. Ознайомтеся з рецептом солоних сирників, які не завдадуть шкоди фігурі.

Як приготувати солоні сирники

Інгредієнти:

250-300 г кисломолочного сиру жирністю 5 або 9%

1 куряче яйце

30-40 г тертого пармезану

кріп

сіль за смаком

1-2 ст. л. семоли (борошно із твердих сортів пшениці)

цільнозернове борошно для обкатування

Приготування:

Додаємо у сир сіль та вбиваємо куряче яйце. Зелень миємо та дрібно нарізаємо. Її також відправляємо до сиру. Пармезан натираємо на тертці та додаємо до решти інгредієнтів. Перемішуємо вилкою до однорідності або перебиваємо у блендері. У сирну масу додаємо семолу – найкорисніший компонент страви. Продукт багатий на білок і клітковину, засвоюється він досить довго, насичуючи організм енергією. Його також можна замінити борошном грубого помелу із зерен твердих сортів пшениці. Добре вимішуємо тісто. Формуємо сирники. Трохи змащуємо борошном руки, беремо невелику кількість сирної маси (приблизно 1 ст. л.) і скачуємо кульку, яку потрібно обваляти в борошні і приплюснути з двох сторін. На сковороду наливаємо трохи олії. Обсмажуємо сирники із двох сторін на середньому вогні до золотистого кольору. Готові сирники викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

Якщо хочете поласувати солодкими сирниками, раніше Володимир Ярославський поділився бабусиним рецептом. Також Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирники з сиру та гарбуза.