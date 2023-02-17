Рецепт смачних і соковитих млинців з м’ясом: безпрограшний варіант для сніданку чи вечері

Неймовірно смачна страва, яка дуже легко готувати

Смачні та соковиті млинці – відмовилися б від такого сніданку чи вечері? Напевно, ні. Так чому б не побалувати себе і своїх рідних такою смачною стравою, тим більше, що вона готується дуже просто і досить швидко.

Як зазначає кулінарний блогер kuhari у своєму блозі в Інстаграм, м’ясо для начинки може бути будь-яке: свиняче, яловиче, м’ясо птиці. Такі млинці з духовки виходять менш жирними, ніж обсмажені на сковороді, і ніжнішими, завдяки заливці з молока.

Млинці з м’ясом у духовці: рецепт

Інгредієнти:

Борошно – 2 склянки

Яйця – 3 штуки (2 яйця – у тісто, 1 – для запікання)

Молоко – 0,6 L (0,5 L – у тісто, 0,1 L – для запікання)

Сіль — 1 чайна ложка (для начинки -1 щіпка, інше — в тісто)

Цукор — 1 чайна ложка

Олія соняшникова — 3 ст. ложки (2 — в тісто, 1 — для підсмажування цибулі)

М’ясо — 400 грам

Цибуля ріпчаста — 1 штука

Перець чорний мелений — 2 щіпки

Спосіб приготування:

Поставте варити м’ясо, а доки воно вариться, приготуйте тісто для млинців. Для цього змішайте в молоці яйця, сіль та цукор, а потім досипте борошно. Добре розмішайте все і влийте в тісто олію. На добре розігрітій сковороді посмажте тонкі млинці. Цибулину почистьте і дрібно наріжте. Обсмажте на олії. Викладіть у блендер зварене м’ясо, додайте до нього обсмажену цибулю, сіль та мелений перець. Подрібніть і перемішайте начинку для млинців. Викладайте на млинець півтори столові ложки начинки і загортайте млинці конвертиком. Потім складіть начинені млинці в жаростійкий посуд для запікання. Збийте молоко з яйцем і залийте цією сумішшю млинці у формі. Запікайте блюдо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

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