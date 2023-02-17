Рецепт смачних і соковитих млинців з м’ясом: безпрограшний варіант для сніданку чи вечері
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Неймовірно смачна страва, яка дуже легко готувати
Смачні та соковиті млинці – відмовилися б від такого сніданку чи вечері? Напевно, ні. Так чому б не побалувати себе і своїх рідних такою смачною стравою, тим більше, що вона готується дуже просто і досить швидко.
Як зазначає кулінарний блогер kuhari у своєму блозі в Інстаграм, м’ясо для начинки може бути будь-яке: свиняче, яловиче, м’ясо птиці. Такі млинці з духовки виходять менш жирними, ніж обсмажені на сковороді, і ніжнішими, завдяки заливці з молока.
Млинці з м’ясом у духовці: рецепт
Інгредієнти:
- Борошно – 2 склянки
- Яйця – 3 штуки (2 яйця – у тісто, 1 – для запікання)
- Молоко – 0,6 L (0,5 L – у тісто, 0,1 L – для запікання)
- Сіль — 1 чайна ложка (для начинки -1 щіпка, інше — в тісто)
- Цукор — 1 чайна ложка
- Олія соняшникова — 3 ст. ложки (2 — в тісто, 1 — для підсмажування цибулі)
- М’ясо — 400 грам
- Цибуля ріпчаста — 1 штука
- Перець чорний мелений — 2 щіпки
Спосіб приготування:
- Поставте варити м’ясо, а доки воно вариться, приготуйте тісто для млинців. Для цього змішайте в молоці яйця, сіль та цукор, а потім досипте борошно. Добре розмішайте все і влийте в тісто олію.
- На добре розігрітій сковороді посмажте тонкі млинці.
- Цибулину почистьте і дрібно наріжте. Обсмажте на олії.
- Викладіть у блендер зварене м’ясо, додайте до нього обсмажену цибулю, сіль та мелений перець. Подрібніть і перемішайте начинку для млинців.
- Викладайте на млинець півтори столові ложки начинки і загортайте млинці конвертиком. Потім складіть начинені млинці в жаростійкий посуд для запікання.
- Збийте молоко з яйцем і залийте цією сумішшю млинці у формі.
- Запікайте блюдо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
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