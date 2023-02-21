Як приготувати суп з фрикадельками ще смачнішим і ароматнішим: Клопотенко поділився рецептом (відео)

Цей суп полюблять усі — і дорослі, і діти

Рецептів супів в Україні існує чимало, та і з м'ясними фрикадельками можна приготувати навіть знаменитий борщ — по-слобожанськи.

Приготувати звичайний суп, щоб він вийшов легким, смачним і ароматним, можна. "Телеграф" рекомендує скористатись рецептом від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Цікавий смак страві додасть квасоля, а саме спаржева, а аромат – додавання приправи хмелі-сунелі. Готується такий суп із фрикадельками швидко, тому стане "черговим" у всіх сім'ях.

Як приготувати суп з фрикадельками

Інгредієнти:

2 курячих крильця

1 морква

1 цибуля

300 г курячого фаршу

100 г спаржевої квасолі

2-3 картоплини

1 ч. л. хмелі-сунелі

1 жовток

2-2,5 л води

сіль до смаку

Приготування:

В каструлю викладіть курячі крильця та залийте водою. Доведіть до кипіння, зніміть пінку й додайте очищену цибулину та шматок моркви. Варіть на середньому вогні 30 хвилин. Очистьте моркву та картоплю. Моркву наріжте маленькими кубиками, картоплю – середніми. Спаржеву квасолю розріжте навпіл. Дістаньте з бульйону крильця та овочі, додайте нарізану картоплю. Посоліть до смаку і варіть ще 10 хвилин на невеликому вогні. Викладіть у миску курячий фарш, додайте 1 жовток, хмелі-сунелі та сіль до смаку. Ретельно перемішайте. Сформуйте з курячого фаршу кульки приблизно однакового розміру. Додайте кульки до бульйону разом з морквою та проваріть на слабкому вогні ще 10 хвилин. Наприкінці додайте порізану навпіл спаржеву квасолю та хмелі-сунелі до смаку.

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