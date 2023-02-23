Смачно та економно: приголомшлива ідея страви, яку можна приготувати зі вчорашнього пюре (відео)

Якщо не хочеться їсти вчорашню вечерю, її легко перетворити на нову страву

Багато родин часто готують картопляне пюре для всієї родини. Ніжне та повітряне воно відмінно доповнює м’ясо чи рибу. Щоправда, наступного дня пюре вже не таке смачне, як би ви не розігрівали гарнір. Однак є чудова кулінарна ідея, щоб вже готова картопля перетворилася на нову апетитну страву.

Що приготувати із вчорашнього пюре, розповів фудблог vistovska_cooking в Інстаграм. Спробуйте приготувати картопляні оладки, додавши до гарніру не першої свіжості всього кілька простих продуктів. Коржики виходять ситними, а скоринка приємно хрумтить.

Інгредієнти:

пюре – 400 г

яйця — 1 шт

борошно — 6-8 ст.л

зелень

спеції за смаком

Спосіб приготування:

Змішуємо усі інгредієнти, замішуємо тісто. Мокрими руками формуємо оладки, обсмажуємо кожен із двох боків до золотої скоринки. Подаємо зі сметаною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити смак картопляного пюре ідеальним. Вам знадобиться лише один секретний інгредієнт. А також ми писали, як правильно смажити картоплю фрі, щоб вона не була надто сухою, а приємно вражала смаком.