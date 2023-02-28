Дуже просто і неймовірно смачно: рецепт приголомшливого рагу з м'ясом та картоплею

Чудовий варіант для ситної вечері

Кожна жінка знає, що приготування їжі займає багато часу, а якщо ви при цьому ще й працюєте, то сил і часу на підготовку зовсім не залишається. Цей рецепт смачнючого м’ясного рагу з картоплею допоможе вам приготувати смачну вечерю за досить короткий час.

Рагу з м'ясом і картоплею: рецепт

Інгредієнти

М'ясо (свинина, яловичина) — 0,5 кілограма

Картопля — 1 кілограм

Кабачок — 1 штука

Болгарський перець — 3 штуки

Помідори — 4 штуки

Морква — 3 штуки

Цибуля ріпчаста — 3 штуки

Часник — 4 зубчики

Томатна паста — 5 ст. ложок

Рослинна олія — 3 ст. ложки

Сіль — 1 ст. ложка

Зелень — 1 за смаком

Спосіб приготування:

На попередньо розігрітій сковороді обсмажте м'ясо до утворення рум'яної скоринки. Перекладіть до м'яса цибулю і моркву і залиште на кілька хвилин. Після додайте перець і часник. Протоміть ще пару хвилин і додайте томатну пасту. Накрийте все кришкою і залиште ще на 5 хвилин. Всі овочі, що залишилися перекладіть в каструлю і додайте туди вміст сковороди. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист і влийте воду, близько 2 склянок. Накрийте казан кришкою і залиште на великому вогні до закипання. Після цього зменште вогонь і залиште блюдо гаситися ще на 40 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пампушок із часником, які готуються на сковороді. Там же, до речі, можна посмажити і смачну піцу.