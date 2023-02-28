Дуже просто і неймовірно смачно: рецепт приголомшливого рагу з м'ясом та картоплею
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Чудовий варіант для ситної вечері
Кожна жінка знає, що приготування їжі займає багато часу, а якщо ви при цьому ще й працюєте, то сил і часу на підготовку зовсім не залишається. Цей рецепт смачнючого м’ясного рагу з картоплею допоможе вам приготувати смачну вечерю за досить короткий час.
Рагу з м'ясом і картоплею: рецепт
Інгредієнти
- М'ясо (свинина, яловичина) — 0,5 кілограма
- Картопля — 1 кілограм
- Кабачок — 1 штука
- Болгарський перець — 3 штуки
- Помідори — 4 штуки
- Морква — 3 штуки
- Цибуля ріпчаста — 3 штуки
- Часник — 4 зубчики
- Томатна паста — 5 ст. ложок
- Рослинна олія — 3 ст. ложки
- Сіль — 1 ст. ложка
- Зелень — 1 за смаком
Спосіб приготування:
- На попередньо розігрітій сковороді обсмажте м'ясо до утворення рум'яної скоринки. Перекладіть до м'яса цибулю і моркву і залиште на кілька хвилин.
- Після додайте перець і часник. Протоміть ще пару хвилин і додайте томатну пасту. Накрийте все кришкою і залиште ще на 5 хвилин.
- Всі овочі, що залишилися перекладіть в каструлю і додайте туди вміст сковороди. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист і влийте воду, близько 2 склянок. Накрийте казан кришкою і залиште на великому вогні до закипання.
- Після цього зменште вогонь і залиште блюдо гаситися ще на 40 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом пампушок із часником, які готуються на сковороді. Там же, до речі, можна посмажити і смачну піцу.