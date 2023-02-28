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Дуже просто і неймовірно смачно: рецепт приголомшливого рагу з м'ясом та картоплею

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Рагу з м'ясом і картоплею рецепт Новина оновлена 28 лютого 2023, 22:14
Рагу з м'ясом і картоплею рецепт. Фото pexels.com

Чудовий варіант для ситної вечері

Кожна жінка знає, що приготування їжі займає багато часу, а якщо ви при цьому ще й працюєте, то сил і часу на підготовку зовсім не залишається. Цей рецепт смачнючого м’ясного рагу з картоплею допоможе вам приготувати смачну вечерю за досить короткий час.

Рагу з м'ясом і картоплею: рецепт

Інгредієнти

  • М'ясо (свинина, яловичина) — 0,5 кілограма
  • Картопля — 1 кілограм
  • Кабачок — 1 штука
  • Болгарський перець — 3 штуки
  • Помідори — 4 штуки
  • Морква — 3 штуки
  • Цибуля ріпчаста — 3 штуки
  • Часник — 4 зубчики
  • Томатна паста — 5 ст. ложок
  • Рослинна олія — 3 ст. ложки
  • Сіль — 1 ст. ложка
  • Зелень — 1 за смаком

Спосіб приготування:

  1. На попередньо розігрітій сковороді обсмажте м'ясо до утворення рум'яної скоринки. Перекладіть до м'яса цибулю і моркву і залиште на кілька хвилин.
  2. Після додайте перець і часник. Протоміть ще пару хвилин і додайте томатну пасту. Накрийте все кришкою і залиште ще на 5 хвилин.
  3. Всі овочі, що залишилися перекладіть в каструлю і додайте туди вміст сковороди. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист і влийте воду, близько 2 склянок. Накрийте казан кришкою і залиште на великому вогні до закипання.
  4. Після цього зменште вогонь і залиште блюдо гаситися ще на 40 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пампушок із часником, які готуються на сковороді. Там же, до речі, можна посмажити і смачну піцу.

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#Рецепт #Рагу #Рагу з картоплею