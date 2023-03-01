Повітряні та м’які пончики, як у бабусі: який інгредієнт зробить смак ніжним (відео)
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Якщо ви додасте молоко, то отримаєте пишне тісто на пончики
Навіть найсмачніші популярні донати не замінять пишні та повітряні пончики, які готували у дитинстві нам бабусі. Ця випічка буквально тане у роті. Щоб тісто на пончики вийшло ідеальним, варто додати до нього молоко.
Простий рецепт пончиків на молоці публікує фублог gotuemo_smachno в Інстаграм. З найдоступніших продуктів ви приготуєте чудову випічку з ніжним смаком.
Рецепт пончиків
Інгредієнти:
- 280-300 г борошна
- 1 яйце
- 150 мл теплого молока
- 3 ст. л. цукру
- 40 г розтопленого вершкового масла
- 15 г живих дріжджів чи половина ст. л. сухих
- Дрібка солі
- Пакетик ванільного цукру
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- У молоко додаємо дріжджі та 1 чайну ложку цукру. Залишаємо на кілька хвилин.
- Додаємо яйце, вершкове масло, цукор, сіль та ванільний цукор. Усе перемішаємо. Потроху вводимо борошно і замішуємо тісто. Залишаємо тісто в теплому місці десь на годину-півтори.
- Розкочуємо тісто завтовшки приблизно 1 см і формуємо пончики.
- Смажимо з двох сторін на великій кількості олії та викладаємо на паперовий рушник.
- Коли охолонуть, можна посипати пудрою.
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