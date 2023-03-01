Повітряні та м’які пончики, як у бабусі: який інгредієнт зробить смак ніжним (відео)

Якщо ви додасте молоко, то отримаєте пишне тісто на пончики

Навіть найсмачніші популярні донати не замінять пишні та повітряні пончики, які готували у дитинстві нам бабусі. Ця випічка буквально тане у роті. Щоб тісто на пончики вийшло ідеальним, варто додати до нього молоко.

Простий рецепт пончиків на молоці публікує фублог gotuemo_smachno в Інстаграм. З найдоступніших продуктів ви приготуєте чудову випічку з ніжним смаком.

Рецепт пончиків

Інгредієнти:

280-300 г борошна

1 яйце

150 мл теплого молока

3 ст. л. цукру

40 г розтопленого вершкового масла

15 г живих дріжджів чи половина ст. л. сухих

Дрібка солі

Пакетик ванільного цукру

Олія для смаження

Спосіб приготування:

У молоко додаємо дріжджі та 1 чайну ложку цукру. Залишаємо на кілька хвилин. Додаємо яйце, вершкове масло, цукор, сіль та ванільний цукор. Усе перемішаємо. Потроху вводимо борошно і замішуємо тісто. Залишаємо тісто в теплому місці десь на годину-півтори. Розкочуємо тісто завтовшки приблизно 1 см і формуємо пончики. Смажимо з двох сторін на великій кількості олії та викладаємо на паперовий рушник. Коли охолонуть, можна посипати пудрою.

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