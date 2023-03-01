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Повітряні та м’які пончики, як у бабусі: який інгредієнт зробить смак ніжним (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Пончики можна доповнити начинкою Новина оновлена 01 березня 2023, 10:59
Пончики можна доповнити начинкою. Фото Freepik

Якщо ви додасте молоко, то отримаєте пишне тісто на пончики

Навіть найсмачніші популярні донати не замінять пишні та повітряні пончики, які готували у дитинстві нам бабусі. Ця випічка буквально тане у роті. Щоб тісто на пончики вийшло ідеальним, варто додати до нього молоко.

Простий рецепт пончиків на молоці публікує фублог gotuemo_smachno в Інстаграм. З найдоступніших продуктів ви приготуєте чудову випічку з ніжним смаком.

Рецепт пончиків

Інгредієнти:

  • 280-300 г борошна
  • 1 яйце
  • 150 мл теплого молока
  • 3 ст. л. цукру
  • 40 г розтопленого вершкового масла
  • 15 г живих дріжджів чи половина ст. л. сухих
  • Дрібка солі
  • Пакетик ванільного цукру
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. У молоко додаємо дріжджі та 1 чайну ложку цукру. Залишаємо на кілька хвилин.
  2. Додаємо яйце, вершкове масло, цукор, сіль та ванільний цукор. Усе перемішаємо. Потроху вводимо борошно і замішуємо тісто. Залишаємо тісто в теплому місці десь на годину-півтори.
  3. Розкочуємо тісто завтовшки приблизно 1 см і формуємо пончики.
  4. Смажимо з двох сторін на великій кількості олії та викладаємо на паперовий рушник.
  5. Коли охолонуть, можна посипати пудрою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирної ватрушки, яка виходить соковитою та пишною. А ще ми розповідали, як приготувати смачний яблучний пиріг, для якого не доведеться замішувати тісто.

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#Рецепт #Пончики