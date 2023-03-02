Рецепт найсмачніших пиріжків на сирному тісті без дріжджів: вийде смачніше, ніж у мами

Завдяки цьому рецепту, вам не доведеться возитися з тістом

Погодьтеся, немає нічого смачнішого за страви, які готує мама. Напевно, кожна дівчина з дитинства мріяла готувати так само — і це цілком реально. Ми пропонуємо вам рецепт найсмачніших пиріжків, які з легкістю приготують навіть недосвідчені господині. Будьте обережні, адже на смак вони можуть обійти мамині і навіть бабусині.

Окремий плюс цього рецепта в тому, що не доведеться поратися з дріжджовим пишним тістом, оскільки готуватися воно буде з сиру. Начинку для пиріжків можна вибрати будь-яку, як приклад пропонуємо вам грибну.

Смажені пиріжки з грибами: рецепт

Інгредієнти:

Тісто:

250 г сиру

1 ст. л. цукру

200 г пшеничного борошна

2 яйця

1 ч. л. солі

0,5 ч. л. соди

Начинка:

500 г печериць

1 цибулина

60 г плавленого сиру

3 ст. л. рослинної олії

сіль та спеції за смаком

олія для смаження

Спосіб приготування:

Насамперед займіться начинкою. Для цього очистьте і поріжте цибулину кубиком. Обсмажте її на олії до золотистого кольору. Подрібніть гриби та обсмажте їх на сухій сковорідці, поки не випарується вся рідина. Потім додайте до них цибулю та попередньо подрібнений плавлений сир. Зменште вогонь до мінімуму і томіть начинку на плиті, поки сир не розплавиться. Не забувайте помішувати гриби із цибулею. Наприкінці посоліть начинку і додайте спеції до смаку. Поки начинка остигає, приготуйте сирне тісто для пиріжків. Для цього подрібніть сир за допомогою блендера або протріть його через сито. Додайте до сиру яйця, а також сіль та цукор. Ретельно все перемішайте. Потім просійте борошно в сирну масу і додайте туди соду. Замісити еластичне тісто. Далі розділіть його на 16 однакових частин і з кожної розкотіть корж завтовшки не більше 3 мм. На центр кожного коржика викладіть трохи начинки і защипніть його в пиріжок. Поставте розігріватися сковороду з олією. Його має бути стільки, щоб воно покривало пиріжки до середини. Викладайте пиріжки на сковороду швом донизу. Обсмажуйте всі пиріжки до рум’яного стану з обох боків. Готові пиріжки викладете на паперові рушники, щоб вони вбрали зайвий жир.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.