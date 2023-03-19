Не потрібно купувати в магазині: готуємо "червону ікру" за незвичайним рецептом

Хочеться щоб червона ікра була на кожному святі. Від бутерброду з олією та трішки підсоленою ікрою не відірвешся! Однак ці ласощі мають суттєвий мінус — його ціна.

Виявляється, делікатес можна приготувати вдома. За рецептом Vazhnoznat це буде коштувати дешевше, ніж купити готовим продукт.

Як приготувати "червону ікру" на основі рибного бульйону

Інгредієнти:

150 г будь-якої риби;

250 мл води;

0,5 ч. л. солі;

5 г агар-агару;

харчовий барвник;

1 лавровий лист;

100 мл соняшникової олії.

Приготування

Налийте олію в келих і поставте в морозилку. У воду додайте рибу, лавровий лист. Доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні ще 15 хвилин. Процідіть бульйон від риби та спецій. Додайте краплю червоного харчового барвника, агар-агару та варіть ще 5 хвилин. За консистенцією бульйон має нагадувати кисіль. Рідину наберіть в піпетку або шприц. Потім дістаньте соняшникову олію з морозилки і капніть у неї бульйон. "Ікринка" відразу застигне і почне опускатися на дно. Проробіть цю процедуру з бульйоном, що залишився. Процідіть масло через сито, а ікру складіть у герметичну ємність. Зберігати імітацію ікри можна в холодному місці не більше як тиждень.

Як закуску також можна приготувати і грибну ікру з морквою та цибулею. Готувати її легко, але вона настільки смачна, що першу розберуть зі столу.