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Не потрібно купувати в магазині: готуємо "червону ікру" за незвичайним рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ікра — улюблені багатьма ласощі
Ікра — улюблені багатьма ласощі. Фото uavgusta.net

Хочеться щоб червона ікра була на кожному святі. Від бутерброду з олією та трішки підсоленою ікрою не відірвешся! Однак ці ласощі мають суттєвий мінус — його ціна.

Виявляється, делікатес можна приготувати вдома. За рецептом Vazhnoznat це буде коштувати дешевше, ніж купити готовим продукт.

Як приготувати "червону ікру" на основі рибного бульйону

Інгредієнти:

  • 150 г будь-якої риби;
  • 250 мл води;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 5 г агар-агару;
  • харчовий барвник;
  • 1 лавровий лист;
  • 100 мл соняшникової олії.

Приготування

  1. Налийте олію в келих і поставте в морозилку.
  2. У воду додайте рибу, лавровий лист. Доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні ще 15 хвилин.
  3. Процідіть бульйон від риби та спецій. Додайте краплю червоного харчового барвника, агар-агару та варіть ще 5 хвилин. За консистенцією бульйон має нагадувати кисіль.
  4. Рідину наберіть в піпетку або шприц. Потім дістаньте соняшникову олію з морозилки і капніть у неї бульйон. "Ікринка" відразу застигне і почне опускатися на дно. Проробіть цю процедуру з бульйоном, що залишився.
  5. Процідіть масло через сито, а ікру складіть у герметичну ємність. Зберігати імітацію ікри можна в холодному місці не більше як тиждень.

Як закуску також можна приготувати і грибну ікру з морквою та цибулею. Готувати її легко, але вона настільки смачна, що першу розберуть зі столу.

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