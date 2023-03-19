Не потрібно купувати в магазині: готуємо "червону ікру" за незвичайним рецептом
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Хочеться щоб червона ікра була на кожному святі. Від бутерброду з олією та трішки підсоленою ікрою не відірвешся! Однак ці ласощі мають суттєвий мінус — його ціна.
Виявляється, делікатес можна приготувати вдома. За рецептом Vazhnoznat це буде коштувати дешевше, ніж купити готовим продукт.
Як приготувати "червону ікру" на основі рибного бульйону
Інгредієнти:
- 150 г будь-якої риби;
- 250 мл води;
- 0,5 ч. л. солі;
- 5 г агар-агару;
- харчовий барвник;
- 1 лавровий лист;
- 100 мл соняшникової олії.
Приготування
- Налийте олію в келих і поставте в морозилку.
- У воду додайте рибу, лавровий лист. Доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні ще 15 хвилин.
- Процідіть бульйон від риби та спецій. Додайте краплю червоного харчового барвника, агар-агару та варіть ще 5 хвилин. За консистенцією бульйон має нагадувати кисіль.
- Рідину наберіть в піпетку або шприц. Потім дістаньте соняшникову олію з морозилки і капніть у неї бульйон. "Ікринка" відразу застигне і почне опускатися на дно. Проробіть цю процедуру з бульйоном, що залишився.
- Процідіть масло через сито, а ікру складіть у герметичну ємність. Зберігати імітацію ікри можна в холодному місці не більше як тиждень.
Як закуску також можна приготувати і грибну ікру з морквою та цибулею. Готувати її легко, але вона настільки смачна, що першу розберуть зі столу.