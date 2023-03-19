Як швидко потушити м’ясо: 3 несподівані продукти, які прискорять процес
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З ними м’ясо швидше приготується і буде смачнішим
Багато господині віддають перевагу тушінню м’яса іншим видам термічної обробки. Такий продукт зберігає більше корисних властивостей, воно є менш калорійним і при цьому відрізняється яскравими смаковими якостями.
Однак усі переваги цього процесу може перекреслити один суттєвий мінус. Страву потрібно готувати на мінімальному вогні в посуді з товстим дном, тому готування може затягнутися на пару годин, а то й більше. Ділимося секретом, як можна прискорити тушіння м’яса. Рixelinform розповідає, що потрібно додати в блюдо для його швидкого приготування.
Як прискорити приготування тушкованого м’яса
Для цього потрібно додати в місткість, де готується страва, на вибір один із трьох продуктів – томатну пасту, гранатовий сік чи лимонну кислоту. Їх потрібно використовувати в помірній кількості, адже надлишок може зіпсувати смак м’яса. Достатньо трішки лимонної кислоти, столової ложки пасти або соку.
Окислювач пом'якшить смак продукту і воно скоріше дійде готовності. Ці продукти також додадуть м’ясу більш насиченого смаку.
Раніше Телеграф ділився правилами приготування м’яса. Якщо їх дотримуватися, у вас ніколи не вийде гума.