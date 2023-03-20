Рецепт німецького пивного супу "Півгодини": неповторно ніжний смак із мінімуму інгредієнтів

Незвичайна перша страва із звичайних інгредієнтів

Перших страв – неймовірна кількість. Можна приготувати і легкий курячий супчик з вермішеллю, а можна побалувати близьких незвичайним цибульним супом.

Як за допомогою супу "перенестись" до Баварії? Дуже просто — скуштувати німецький пивний суп. Smak розповідає, що він готується з мінімуму інгредієнтів, але виходить неповторно ніжним. Ну що ж, перевіримо, чи наша тарілка швидко спорожніє.

Інгредієнти:

1/4 ст. борошна;

1 ст. молока;

1 ст. вершків;

450 г пива;

4 ст. л. вершкового масла;

1 цибуля;

1 морква;

2 зубчики часнику;

1 ст. л. гірчиці "Діжон";

сіль та перець — на смак.

Спосіб приготування:

Розтопіть вершкове масло у великій каструлі на середньому вогні. Додайте подрібнені моркву та часник, нарізаний кубиками цибулю. Тушкуйте протягом 10 хвилин. Додайте борошно і перемішайте. Готуйте, помішуючи, до золотистого кольору борошна протягом 3 хвилин. Дайте трохи охолонути. Змішайте молоко та нежирні вершки. Повільно влийте, перемішуючи, у каструлю. Поставте каструлю на середній вогонь, додайте пиво та гірчицю. Доведіть до кипіння і постійно помішуйте, поки піна не опуститься. Варіть на слабкому вогні протягом 10 хвилин до загустіння. Зніміть з вогню та додайте натертий сир.

Якщо ж ви не вгадали із кількістю солі — не біда. Врятувати страву можна нехитрим способом.