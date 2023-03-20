Рецепт німецького пивного супу "Півгодини": неповторно ніжний смак із мінімуму інгредієнтів
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Незвичайна перша страва із звичайних інгредієнтів
Перших страв – неймовірна кількість. Можна приготувати і легкий курячий супчик з вермішеллю, а можна побалувати близьких незвичайним цибульним супом.
Як за допомогою супу "перенестись" до Баварії? Дуже просто — скуштувати німецький пивний суп. Smak розповідає, що він готується з мінімуму інгредієнтів, але виходить неповторно ніжним. Ну що ж, перевіримо, чи наша тарілка швидко спорожніє.
Інгредієнти:
- 1/4 ст. борошна;
- 1 ст. молока;
- 1 ст. вершків;
- 450 г пива;
- 4 ст. л. вершкового масла;
- 1 цибуля;
- 1 морква;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ст. л. гірчиці "Діжон";
- сіль та перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Розтопіть вершкове масло у великій каструлі на середньому вогні.
- Додайте подрібнені моркву та часник, нарізаний кубиками цибулю. Тушкуйте протягом 10 хвилин.
- Додайте борошно і перемішайте. Готуйте, помішуючи, до золотистого кольору борошна протягом 3 хвилин. Дайте трохи охолонути.
- Змішайте молоко та нежирні вершки. Повільно влийте, перемішуючи, у каструлю. Поставте каструлю на середній вогонь, додайте пиво та гірчицю.
- Доведіть до кипіння і постійно помішуйте, поки піна не опуститься. Варіть на слабкому вогні протягом 10 хвилин до загустіння. Зніміть з вогню та додайте натертий сир.
Якщо ж ви не вгадали із кількістю солі — не біда. Врятувати страву можна нехитрим способом.