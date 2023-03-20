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Рецепт німецького пивного супу "Півгодини": неповторно ніжний смак із мінімуму інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Оригінальний пивний суп Новина оновлена 20 березня 2023, 10:49
Оригінальний пивний суп. Фото smak.ua

Незвичайна перша страва із звичайних інгредієнтів

Перших страв – неймовірна кількість. Можна приготувати і легкий курячий супчик з вермішеллю, а можна побалувати близьких незвичайним цибульним супом.

Як за допомогою супу "перенестись" до Баварії? Дуже просто — скуштувати німецький пивний суп. Smak розповідає, що він готується з мінімуму інгредієнтів, але виходить неповторно ніжним. Ну що ж, перевіримо, чи наша тарілка швидко спорожніє.

Інгредієнти:

  • 1/4 ст. борошна;
  • 1 ст. молока;
  • 1 ст. вершків;
  • 450 г пива;
  • 4 ст. л. вершкового масла;
  • 1 цибуля;
  • 1 морква;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 ст. л. гірчиці "Діжон";
  • сіль та перець — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло у великій каструлі на середньому вогні.
  2. Додайте подрібнені моркву та часник, нарізаний кубиками цибулю. Тушкуйте протягом 10 хвилин.
  3. Додайте борошно і перемішайте. Готуйте, помішуючи, до золотистого кольору борошна протягом 3 хвилин. Дайте трохи охолонути.
  4. Змішайте молоко та нежирні вершки. Повільно влийте, перемішуючи, у каструлю. Поставте каструлю на середній вогонь, додайте пиво та гірчицю.
  5. Доведіть до кипіння і постійно помішуйте, поки піна не опуститься. Варіть на слабкому вогні протягом 10 хвилин до загустіння. Зніміть з вогню та додайте натертий сир.

Якщо ж ви не вгадали із кількістю солі — не біда. Врятувати страву можна нехитрим способом.

Теги:
#Рецепт #Суп #Перша страва