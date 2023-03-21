Ідеальний пісний суп: ви не здогадаєтесь, що він без м'яса

Страва виходить легка та поживна

Весною так хочеться включити у свій раціон побільше овочів. Чудовим варіантом буде легкий вегетаріанський суп, багатий вітамінами та смаками. Якщо хочеться свіжої зелені у традиційній кухні, приготуйте ще й пісний зелений борщ.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом супу з грибами й сочевицею, що чудово підійде для посту. Страва виходить досить легкою, але дуже поживною.

Інгредієнти:

зелена сочевиця — 50 г

часник — 1 зубчик

селера — 2 стебла

стручкова квасоля — 100 г

морква — 300 г

цибуля — 200 г

печериці — 50 г

петрушка, сіль та перець — до смаку

улюблені спеції

Покроковий рецепт:

Обсмажте або запечіть овочі для майбутнього бульйону. Цибулю, а також половину моркви та селери проваріть у воді впродовж 40 хвилин. Додайте зелену сочевицю та подрібнений зубчик часнику. Зменшіть вогонь. Накрийте каструлю кришкою і варіть близько 20 хв — поки сочевиця не стане м’якою. Тим часом наріжте печериці, моркву та селеру. Дрібно посічіть петрушку. Додайте у каструлю селеру, моркву, печериці та стручкову квасолю. На маленькому вогні варіть ще протягом 15 хвилин. В самому кінці скуштуйте на сіль та перець і додайте петрушку.

Це базовий рецепт, з сочевицею і грибами можна заміксувати будь-які улюблені овочі та спеції. Зелена сочевиця до того ж є чудовим джерелом клітковини, заліза, вітамінів групи B та білка. А якщо грибів у цьому рецепті вам було недостатньо, зверніть увагу на сирно-грибний суп.