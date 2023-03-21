Ідеальний пісний суп: ви не здогадаєтесь, що він без м'яса
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Страва виходить легка та поживна
Весною так хочеться включити у свій раціон побільше овочів. Чудовим варіантом буде легкий вегетаріанський суп, багатий вітамінами та смаками. Якщо хочеться свіжої зелені у традиційній кухні, приготуйте ще й пісний зелений борщ.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом супу з грибами й сочевицею, що чудово підійде для посту. Страва виходить досить легкою, але дуже поживною.
Інгредієнти:
- зелена сочевиця — 50 г
- часник — 1 зубчик
- селера — 2 стебла
- стручкова квасоля — 100 г
- морква — 300 г
- цибуля — 200 г
- печериці — 50 г
- петрушка, сіль та перець — до смаку
- улюблені спеції
Покроковий рецепт:
- Обсмажте або запечіть овочі для майбутнього бульйону. Цибулю, а також половину моркви та селери проваріть у воді впродовж 40 хвилин. Додайте зелену сочевицю та подрібнений зубчик часнику.
- Зменшіть вогонь. Накрийте каструлю кришкою і варіть близько 20 хв — поки сочевиця не стане м’якою.
- Тим часом наріжте печериці, моркву та селеру. Дрібно посічіть петрушку.
- Додайте у каструлю селеру, моркву, печериці та стручкову квасолю. На маленькому вогні варіть ще протягом 15 хвилин. В самому кінці скуштуйте на сіль та перець і додайте петрушку.
Це базовий рецепт, з сочевицею і грибами можна заміксувати будь-які улюблені овочі та спеції. Зелена сочевиця до того ж є чудовим джерелом клітковини, заліза, вітамінів групи B та білка. А якщо грибів у цьому рецепті вам було недостатньо, зверніть увагу на сирно-грибний суп.