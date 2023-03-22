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Не відрізниш від магазинної: як приготувати Фанту вдома лише за 10 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Домашня Фанта
Домашня Фанта. Фото smak.ua

Готуватися просто, а вийде корисний напій

Усім нам добре знайомий апельсиновий напій Фанта. На жаль, під яскравою та красивою етикеткою у магазинному напої міститься така кількість шкідливих хімічних речовин, що пити його не рекомендується. Інша справа — приготувати Фанту вдома.

Домашня Фанта до смаку не поступається магазинному, але користі в ній трохи більше. До того ж готувати напій можна цілий рік — апельсини завжди є у продажу. Фанта порадує як дітей, так і дорослих, відмінно вгамує спрагу і наситить організм таким цінним вітаміном С. Як приготувати її вдома, поділився Smak.

Як приготувати Фанту

Інгредієнти:

  • мінеральна вода – 1 л;
  • лимон – 1/2 шт.;
  • апельсин – 1 шт.;
  • цукор – 1 ст. (цукор можна замінити медом);
  • ванілін.

Спосіб приготування:

  1. Фрукти потрібно брати стиглі та не зіпсовані. Їх необхідно вимити, висушити, почистити та розрізати.
  2. Виберіть усі кісточки, щоб вони не заважали коктейлю.
  3. Завантажуємо фрукти в соковитискач і готуємо сік.
  4. Тепер додаємо в напій ложку цукру, ванілін і ретельно перемішуємо. З’єднуємо суміш із мінеральною водою.
  5. Добре збовтуємо. Смачний та корисний напій готовий.

До речі, замість магазинного газування можна також приготувати яблучно-лимонний компот. Напій неймовірно ароматний та смачний, а лимон надає йому приємної кислинки.

Теги:
#Рецепт #Напій #Лимон #Апельсин