Не відрізниш від магазинної: як приготувати Фанту вдома лише за 10 хвилин

Готуватися просто, а вийде корисний напій

Усім нам добре знайомий апельсиновий напій Фанта. На жаль, під яскравою та красивою етикеткою у магазинному напої міститься така кількість шкідливих хімічних речовин, що пити його не рекомендується. Інша справа — приготувати Фанту вдома.

Домашня Фанта до смаку не поступається магазинному, але користі в ній трохи більше. До того ж готувати напій можна цілий рік — апельсини завжди є у продажу. Фанта порадує як дітей, так і дорослих, відмінно вгамує спрагу і наситить організм таким цінним вітаміном С. Як приготувати її вдома, поділився Smak.

Як приготувати Фанту

Інгредієнти:

мінеральна вода – 1 л;

лимон – 1/2 шт.;

апельсин – 1 шт.;

цукор – 1 ст. (цукор можна замінити медом);

ванілін.

Спосіб приготування:

Фрукти потрібно брати стиглі та не зіпсовані. Їх необхідно вимити, висушити, почистити та розрізати. Виберіть усі кісточки, щоб вони не заважали коктейлю. Завантажуємо фрукти в соковитискач і готуємо сік. Тепер додаємо в напій ложку цукру, ванілін і ретельно перемішуємо. З’єднуємо суміш із мінеральною водою. Добре збовтуємо. Смачний та корисний напій готовий.

До речі, замість магазинного газування можна також приготувати яблучно-лимонний компот. Напій неймовірно ароматний та смачний, а лимон надає йому приємної кислинки.