Не відрізниш від магазинної: як приготувати Фанту вдома лише за 10 хвилин
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Готуватися просто, а вийде корисний напій
Усім нам добре знайомий апельсиновий напій Фанта. На жаль, під яскравою та красивою етикеткою у магазинному напої міститься така кількість шкідливих хімічних речовин, що пити його не рекомендується. Інша справа — приготувати Фанту вдома.
Домашня Фанта до смаку не поступається магазинному, але користі в ній трохи більше. До того ж готувати напій можна цілий рік — апельсини завжди є у продажу. Фанта порадує як дітей, так і дорослих, відмінно вгамує спрагу і наситить організм таким цінним вітаміном С. Як приготувати її вдома, поділився Smak.
Як приготувати Фанту
Інгредієнти:
- мінеральна вода – 1 л;
- лимон – 1/2 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- цукор – 1 ст. (цукор можна замінити медом);
- ванілін.
Спосіб приготування:
- Фрукти потрібно брати стиглі та не зіпсовані. Їх необхідно вимити, висушити, почистити та розрізати.
- Виберіть усі кісточки, щоб вони не заважали коктейлю.
- Завантажуємо фрукти в соковитискач і готуємо сік.
- Тепер додаємо в напій ложку цукру, ванілін і ретельно перемішуємо. З’єднуємо суміш із мінеральною водою.
- Добре збовтуємо. Смачний та корисний напій готовий.
До речі, замість магазинного газування можна також приготувати яблучно-лимонний компот. Напій неймовірно ароматний та смачний, а лимон надає йому приємної кислинки.