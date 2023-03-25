Вогонь, а не страва: рецепт шикарних чебуреків від шеф-кухаря
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Улюблену страву тепер можна готувати вдома
Чебуреки вже давно і міцно увійшли до нашого меню. Їх можна скуштувати і в ресторані або на вулиці, замовити додому або приготувати самому. Хрумке тісто і м’ясна начинка — що може бути краще?
Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що для приготування чебуреків підходить будь-яке м’ясо. Ми готуватимемо з яловичини. Що ми туди додамо для аромату, читайте у рецепті.
Як приготувати чебуреки
Інгредієнти:
Для тесту (на 8-12 шт.):
- 600 г борошна;
- 250 мл води (50 градусів);
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. цукру;
- 1 ч. л. оцту;
- 1 ст. л. олії.
Для начинки (8-12 шт.):
- 800 г яловичого фаршу;
- 1 велика цибуля;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ст. л. зіри;
- 200 мл води;
- олія для смаження;
- сіль та перець на смак.
Спосіб приготування:
- Готуємо тісто для чебуреків. Висипте в миску 600 г борошна, додайте 1 ч. л. солі, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. оцту, 1 ст. л. олії та 250 мл теплої води. Розмішайте та замісіть тісто. Оберніть його харчовою плівкою та залиште в холодильнику на 30 хвилин.
- Підготуйте начинку для чебуреків. У фарш додайте дрібно порубану цибулину і 2 зубчики часнику, пропущені через часникодавку. Додайте зіру, сіль та перець на смак. Влийте у фарш 200 мл холодної води та перемішайте. Залиште хвилин на 10 у мисці.
- Розділіть тісто на 8-12 кульок залежно від розміру чебуреків, які ви хочете отримати. Спочатку приплюсніть кульки руками, а потім розкочуйте кожен тонкий пласт. Постарайтеся зробити їх круглими.
- На половину пласта тіста викладіть начинку з фаршу. Змастіть тісто скраю водою, щоб воно добре злиплися. Потім накрийте начинку другою половиною, ретельно закріпивши тісто з країв.
- За допомогою ножа обріжте зайве тісто із країв чебуреків, щоб надати їм гарної форми. Зубчиками вилки ще раз добре закріпіть краї чебуреків.
- На добре розігрітій сковороді з великою кількістю олії підсмажте чебуреки з обох боків до рум’яної скоринки. Викладайте готові чебуреки на паперові рушники, щоб увібрали зайву олію.
Подавати чебуреки можна із соусами. Вони чудово доповнять смак страви.