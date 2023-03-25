Вогонь, а не страва: рецепт шикарних чебуреків від шеф-кухаря

Улюблену страву тепер можна готувати вдома

Чебуреки вже давно і міцно увійшли до нашого меню. Їх можна скуштувати і в ресторані або на вулиці, замовити додому або приготувати самому. Хрумке тісто і м’ясна начинка — що може бути краще?

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що для приготування чебуреків підходить будь-яке м’ясо. Ми готуватимемо з яловичини. Що ми туди додамо для аромату, читайте у рецепті.

Як приготувати чебуреки

Інгредієнти:

Для тесту (на 8-12 шт.):

600 г борошна;

250 мл води (50 градусів);

1 ч. л. солі;

1 ч. л. цукру;

1 ч. л. оцту;

1 ст. л. олії.

Для начинки (8-12 шт.):

800 г яловичого фаршу; 1 велика цибуля; 2 зубчики часнику; 1 ст. л. зіри; 200 мл води; олія для смаження; сіль та перець на смак.

Спосіб приготування:

Готуємо тісто для чебуреків. Висипте в миску 600 г борошна, додайте 1 ч. л. солі, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. оцту, 1 ст. л. олії та 250 мл теплої води. Розмішайте та замісіть тісто. Оберніть його харчовою плівкою та залиште в холодильнику на 30 хвилин. Підготуйте начинку для чебуреків. У фарш додайте дрібно порубану цибулину і 2 зубчики часнику, пропущені через часникодавку. Додайте зіру, сіль та перець на смак. Влийте у фарш 200 мл холодної води та перемішайте. Залиште хвилин на 10 у мисці. Розділіть тісто на 8-12 кульок залежно від розміру чебуреків, які ви хочете отримати. Спочатку приплюсніть кульки руками, а потім розкочуйте кожен тонкий пласт. Постарайтеся зробити їх круглими. На половину пласта тіста викладіть начинку з фаршу. Змастіть тісто скраю водою, щоб воно добре злиплися. Потім накрийте начинку другою половиною, ретельно закріпивши тісто з країв. За допомогою ножа обріжте зайве тісто із країв чебуреків, щоб надати їм гарної форми. Зубчиками вилки ще раз добре закріпіть краї чебуреків. На добре розігрітій сковороді з великою кількістю олії підсмажте чебуреки з обох боків до рум’яної скоринки. Викладайте готові чебуреки на паперові рушники, щоб увібрали зайву олію.

Подавати чебуреки можна із соусами. Вони чудово доповнять смак страви.