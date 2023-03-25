Тільки насіння і цукор: як приготувати козинаки, щоб вийшли не гірше магазинних
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Грузинські солодощі своїми руками
Один із усіх улюблених з дитинства десертів — козинаки. За класичним рецептом вони готуються з дрібно нарізаних обсмажених волоських горіхів з розтопленим медом.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати козинаки вдома. Він трохи змінив рецепт і у нас повинен вийти чудовий десерт з різних видів насіння. Смачні самі по собі, в десерті вони відмінно доповнять один одного. А все, що потрібно від нас, — це небагато часу.
Як приготувати козинаки з насіння
Інгредієнти:
- 100 г насіння гарбуза;
- 100 г насіння соняшника;
- 50 г насіння кунжуту;
- 300 г цукру.
Спосіб приготування :
- Насіння підсмажте на сухій сковороді протягом 7-10 хвилин на мінімальному вогні. Постійно перемішуйте та стежте, щоб вони не підгоріли.
- У металеву каструлю з товстим дном всипте цукор і поставте на мінімальний вогонь. Не перемішуйте цукор до розчинення кристалів.
- Як тільки цукор розтопиться і стане світло-коричневого кольору — додайте насіння, добре перемішайте і викладіть шаром близько 2 сантиметрів на промаслений пергамент. Залишіть застигати.
А в якості корисного перекушування можна приготувати вівсяні батончики. Діти із задоволенням візьмуть їх до школи.