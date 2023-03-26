Рецепт хрустких дерунів із секретом: один інгредієнт змінить звичний смак

Найпростіший рецепт — незвичайна страва

Такі знайомі з дитинства та улюблені деруни! Зі сметаною або зі шкварками, і навіть за китайським рецептом — цю страву нічим не замінити. При дотриманні нехитрих трюків при приготуванні деруни стануть окрасою будь-якого столу. Щоправда, є одна вада — їх швидко з’їдять.

А ось Smak пропонує надати їм нового смаку. Все, що для цього потрібно — це філе риби. Просте у приготуванні, блюдо заграє новими фарбами!

Як приготувати деруни з рибою

Інгредієнти

картопля – 5 шт.;

яйце – 1 шт.;

риба — 1 філе;

борошно — 2-3 ст. л.;

цибуля – 1 шт.

сіль, перець, зелень – до смаку;

олія рослинна для смаження.

Спосіб приготування:

Готуємо усі інгредієнти. Ріжемо філе риби кубиками 1 х 1 див. Картоплю потрібно натерти на великій тертці та злегка віджати сік. Цибулю теж натираємо і змішуємо з картоплею. Це потрібно, щоб цибульний сік не дав картоплі швидко потемніти. В отриману суміш додаємо яйце, сіль, перець, зелень, рибу та борошно. Все швидко перемішуємо. На розігрітій рослинній олії смажимо деруни з двох боків до гарної рум’яної скоринки.

Подавати їх можна зі сметаною чи соусом тартар.

Однак якщо вам набридли звичайні заправки, можна урізноманітнити "соусне" меню. Тим більше Телеграф уже ділився їхніми рецептами.