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Ідеально для тих, хто стежить за фігурою: рецепт пікантної закуски до шашлику

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Закуска з помідорів до шашлику
Закуска з помідорів до шашлику. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Швидко, просто та дуже смачно

Шашлик – це завжди добре. Але для нього важливо вибрати хороше м’ясо та замаринувати правильно. Однак важливо не тільки приготувати шашлик, урізноманітнити пікнік ще чимось.

Оскільки з м’ясом найкраще поєднуються овочі, пропонуємо приготувати пікантну закуску з помідорів за рецептом Zhyttia.com.ua. Готується вона просто, а продукти можна знайти вдома або у найближчому магазині. А щоб страва була легша, обходимося без майонезу.

Як приготувати закуску до шашлику з помідорів

Інгредієнти:

  • помідори – 4 шт., 500 г;
  • червона цибуля – 2 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • оливкова олія – 4 ст. л.;
  • мед – 1 ст. л.;
  • лимонний сік – 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сухий базилік – 1 ч. л.;
  • петрушка, гострий перець – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Помідори, червону цибулю нарізаємо кільцями.
  2. У миску невеликого розміру вливаємо оливкову олію, додаємо мед та лимонний сік. Додаємо гострий перець, сіль, базилік та добре перемішуємо.
  3. У скляну форму викладаємо половину кілець помідорів, потім половину кілець цибулі.
  4. Посипаємо дрібно нарізаним часником, вливаємо маринад.
  5. Викладаємо помідори, що залишилися, посипаємо часником і викладаємо цибулю. Заливаємо маринадом. Накриваємо харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на годину.
  6. Перед подачею посипаємо подрібненою петрушкою.

До речі, пікнік також можна урізноманітнити тришаровою закускою із сала. Легка у приготуванні, вона підійде до будь-якого столу.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома