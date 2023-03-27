Ідеально для тих, хто стежить за фігурою: рецепт пікантної закуски до шашлику

Швидко, просто та дуже смачно

Шашлик – це завжди добре. Але для нього важливо вибрати хороше м’ясо та замаринувати правильно. Однак важливо не тільки приготувати шашлик, урізноманітнити пікнік ще чимось.

Оскільки з м’ясом найкраще поєднуються овочі, пропонуємо приготувати пікантну закуску з помідорів за рецептом Zhyttia.com.ua. Готується вона просто, а продукти можна знайти вдома або у найближчому магазині. А щоб страва була легша, обходимося без майонезу.

Як приготувати закуску до шашлику з помідорів

Інгредієнти:

помідори – 4 шт., 500 г;

червона цибуля – 2 шт.;

часник – 3 зубчики;

оливкова олія – 4 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сухий базилік – 1 ч. л.;

петрушка, гострий перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Помідори, червону цибулю нарізаємо кільцями. У миску невеликого розміру вливаємо оливкову олію, додаємо мед та лимонний сік. Додаємо гострий перець, сіль, базилік та добре перемішуємо. У скляну форму викладаємо половину кілець помідорів, потім половину кілець цибулі. Посипаємо дрібно нарізаним часником, вливаємо маринад. Викладаємо помідори, що залишилися, посипаємо часником і викладаємо цибулю. Заливаємо маринадом. Накриваємо харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на годину. Перед подачею посипаємо подрібненою петрушкою.

До речі, пікнік також можна урізноманітнити тришаровою закускою із сала. Легка у приготуванні, вона підійде до будь-якого столу.