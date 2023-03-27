Ідеально для тих, хто стежить за фігурою: рецепт пікантної закуски до шашлику
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Швидко, просто та дуже смачно
Шашлик – це завжди добре. Але для нього важливо вибрати хороше м’ясо та замаринувати правильно. Однак важливо не тільки приготувати шашлик, урізноманітнити пікнік ще чимось.
Оскільки з м’ясом найкраще поєднуються овочі, пропонуємо приготувати пікантну закуску з помідорів за рецептом Zhyttia.com.ua. Готується вона просто, а продукти можна знайти вдома або у найближчому магазині. А щоб страва була легша, обходимося без майонезу.
Як приготувати закуску до шашлику з помідорів
Інгредієнти:
- помідори – 4 шт., 500 г;
- червона цибуля – 2 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- оливкова олія – 4 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сухий базилік – 1 ч. л.;
- петрушка, гострий перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Помідори, червону цибулю нарізаємо кільцями.
- У миску невеликого розміру вливаємо оливкову олію, додаємо мед та лимонний сік. Додаємо гострий перець, сіль, базилік та добре перемішуємо.
- У скляну форму викладаємо половину кілець помідорів, потім половину кілець цибулі.
- Посипаємо дрібно нарізаним часником, вливаємо маринад.
- Викладаємо помідори, що залишилися, посипаємо часником і викладаємо цибулю. Заливаємо маринадом. Накриваємо харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на годину.
- Перед подачею посипаємо подрібненою петрушкою.
До речі, пікнік також можна урізноманітнити тришаровою закускою із сала. Легка у приготуванні, вона підійде до будь-якого столу.