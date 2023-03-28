Що поїсти, щоб заснути: продукти, які допомагають розслабитися

Їжмо і спимо!

Безсоння — це прямий результат стресу. Ми нервуємося і хвилюємося, тому складно заснути вчасно. Щоб заспокоїтись, вчені-дієтологи радять вживати корисні для кишечника продукти.

Виявляється, існує низка продуктів, які фахівці рекомендують для якісного сну. Як пише Мirror.co.uk, вони злегка розігрівають організм і дозволяють швидше заснути.

Які продукти допоможуть нам заснути

Кориця. Популярна спеція часто зустрічається у випічці. Однак для спокійного сну потрібно додати її до склянки молока, і глибокий сон вам забезпечений.

Вівсянка. Найчастіше її рекомендують на сніданок. Однак вівсянка сприяє виробленню гормону щастя – серотоніну. Він перетворюється на мелатонін, який має заспокійливий ефект. Вівсяні пластівці повільно розщеплюються в організмі через високий вміст клітковини, тому каша допоможе зігрітися та заснути.

Горіхи. Перед сном можна з’їсти трохи арахісу чи мигдалю. Вони підвищить швидкість метаболізму та збільшать температуру тіла. Горіхи – чудове джерело мелатоніну, яке контролює цикл сну.

Банани. Завдяки вітаміну В та магнію у їх складі функціонує щитовидна залоза та надниркові залози. Банани можуть регулювати температуру тіла під час холоду. Магній також допомагає м’язам розслабитись перед сном.

Імбир. Він здатний розширювати кровоносні судини та розслаблювати їх, збільшуючи кровотік. Тому приготуйте собі чай з імбиром і швидкий сон вам забезпечений.

Морква. Вона містить альфа-каротин та калій, які допомагають заснути. Та й щоб переварити моркву, потрібна велика кількість енергії – тому її можна їсти перед сном.

Продукти, які перед сном краще не їсти перед сном

Чи існують такі? Безперечно. Це овочі та фрукти, у складі яких багато води – кавуни, персики, апельсини, селера та огірки. Ще до них належать ягоди, гострі продукти (наприклад, кайенський перець) та листові зелені овочі (зокрема, капуста). Звісно, вони корисні, але перед сном.

А ось прокинутися вранці нам допоможе кава. А якщо напій ще й незвичайний, він не тільки підбадьорить, а й принесе масу задоволення.