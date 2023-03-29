Схожий на чебурек, тільки не жирний: готуємо янтик з яловичиною

Ідеальний варіант для великої компанії

Любителям чебуреків — чудова новина! Сьогодні ми розповімо вам про "брата" цієї страви — янтика. Різниця між ними тільки в тому, що чебурек смажитися в гарячому маслі, а чебурек — на сухій сковороді.

За рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка готувати янтики досить просто та швидко. Звичайно, при приготуванні страви можна використовувати магазинний фарш, але тоді страва вийде жирною. Тому зробимо фарш самостійно. А для більшого смаку та аромату ми змажемо їх вершковим маслом з кожного боку.

Як приготувати янтик з яловичиною

Інгредієнти на 4 янтики

Для начинки та подачі:

400 г яловичини;

40 г вершкового масла;

1 щіпка зіри;

1 щіпка кмину;

сіль за смаком.

Для тесту:

250 г борошна (і додатково для вимішування);

80 мл води;

1 ч. л. соняшникової олії;

½ ч. л. солі.

Спосіб приготування:

У миску висипте 250 г борошна і ½ ч. л. солі, влийте 80 мл води та 1 ч. л. олії. Замісити однорідне тісто. Вимішуйте тісто, поки воно стане пружним. Потім загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин. Перекрутіть 400 г яловичини, додайте дрібку зіри, дрібку кмину і сіль до смаку, перемішайте. Розділіть тісто на 4 рівні частини та розкотіть у круглі пласти. На половину кожного пласта тіста викладіть фарш і трохи розрівняйте його. Накрийте фарш другою половиною тіста. Защіпніть краї за допомогою вилки. Так само зробите з іншими трьома янтиками. Розігрійте сковороду без жиру та обсмажте янтики по черзі. Смажте 5-7 хвилин із кожного боку на середньому вогні. Коли тісто почне набувати золотистого відтінку, янтик буде готовий. Гарячі янтики викладіть на тарілку і змастіть вершковим маслом з обох боків.

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