Схожий на чебурек, тільки не жирний: готуємо янтик з яловичиною
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Ідеальний варіант для великої компанії
Любителям чебуреків — чудова новина! Сьогодні ми розповімо вам про "брата" цієї страви — янтика. Різниця між ними тільки в тому, що чебурек смажитися в гарячому маслі, а чебурек — на сухій сковороді.
За рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка готувати янтики досить просто та швидко. Звичайно, при приготуванні страви можна використовувати магазинний фарш, але тоді страва вийде жирною. Тому зробимо фарш самостійно. А для більшого смаку та аромату ми змажемо їх вершковим маслом з кожного боку.
Як приготувати янтик з яловичиною
Інгредієнти на 4 янтики
Для начинки та подачі:
- 400 г яловичини;
- 40 г вершкового масла;
- 1 щіпка зіри;
- 1 щіпка кмину;
- сіль за смаком.
Для тесту:
- 250 г борошна (і додатково для вимішування);
- 80 мл води;
- 1 ч. л. соняшникової олії;
- ½ ч. л. солі.
Спосіб приготування:
- У миску висипте 250 г борошна і ½ ч. л. солі, влийте 80 мл води та 1 ч. л. олії. Замісити однорідне тісто. Вимішуйте тісто, поки воно стане пружним. Потім загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
- Перекрутіть 400 г яловичини, додайте дрібку зіри, дрібку кмину і сіль до смаку, перемішайте.
- Розділіть тісто на 4 рівні частини та розкотіть у круглі пласти. На половину кожного пласта тіста викладіть фарш і трохи розрівняйте його.
- Накрийте фарш другою половиною тіста. Защіпніть краї за допомогою вилки. Так само зробите з іншими трьома янтиками.
- Розігрійте сковороду без жиру та обсмажте янтики по черзі. Смажте 5-7 хвилин із кожного боку на середньому вогні. Коли тісто почне набувати золотистого відтінку, янтик буде готовий.
- Гарячі янтики викладіть на тарілку і змастіть вершковим маслом з обох боків.
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