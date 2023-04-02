Вдвічі смачніше, ніж будь-який торт: рецепт легендарного Тірольського пирога (відео)

Ніжний та соковитий пиріг

Тірольський пиріг — це вишукане поєднання найтоншого пісочного тіста, найніжнішого сирного крему та ароматних ягід. До речі, рікоту для нього можна приготувати самотужки.

За легендою, австрійський імператор Франц Йосип заблукав у тірольських лісах і вийшов до села. Там монарх спробував цей пиріг, і він так йому сподобався, що сім’я, де його нагодували, стала постачальником пирогів до палацу. Невідомо, правда це чи ні, але легенда гарна. Рецептом поділились на ютуб-каналі am-am Домашні смаколики.

Інгредієнти для тіста:

120 гр борошна

100 гр замороженого вершкового масла

5 гр розпушувача

1 яйце

35 гр цукру

1/4 ч л солі

7 гр цедри одного лимона

Для начинки:

300 гр кисломолочного сиру (рікотта, кварк)

1 яйце

60 гр цукру

15 гр кукурудзяного крохмалю

5 гр ванільного цукру

100 гр ягід

мигдалеві пелюстки (для прикрашання)

Спосіб приготування:

Борошно, заморожене масло і розпушувач перетираємо до стану крихти. Можна зробити це блендером. Перемішуємо до однорідності яйце, 35 гр цукру, сіль і цедру. Швидко перемішуємо з борошняно-масляною масою до поглинання рідини. Викладаємо тісто у форму для випічки. Формуємо з нього дно і бортик — приблизно 3 сантиметри висотою. Форму разом з тістом ставимо у холодильник на 20-30 хвилин. В цей час займемось начинкою. Сир, яйце та 60 г цукру перетираємо блендером в однорідну масу. Додаємо 10 гр кукурудзяного крохмалю та ванільний цукор. Все перемішуємо. Розморожені і висушені ягоди змішуємо з залишками крохмалю так, щоб вони рівномірно покрились шаром порошку. Викладаємо ягоди на тісто. Зверху викладаємо сирну начинку. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Виймаємо з форми, коли трохи охолоне.

І тісто, і начинка після мінімального вистигання гарно тримають форму. Це дуже смачний і ніжний пиріг. До речі, це тісто — універсальне і підійде для будь-якого рецепту з пісочним тістом, наприклад, для горішків зі згущеним молоком.