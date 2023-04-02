Вдвічі смачніше, ніж будь-який торт: рецепт легендарного Тірольського пирога (відео)
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Ніжний та соковитий пиріг
Тірольський пиріг — це вишукане поєднання найтоншого пісочного тіста, найніжнішого сирного крему та ароматних ягід. До речі, рікоту для нього можна приготувати самотужки.
За легендою, австрійський імператор Франц Йосип заблукав у тірольських лісах і вийшов до села. Там монарх спробував цей пиріг, і він так йому сподобався, що сім’я, де його нагодували, стала постачальником пирогів до палацу. Невідомо, правда це чи ні, але легенда гарна. Рецептом поділились на ютуб-каналі am-am Домашні смаколики.
Інгредієнти для тіста:
- 120 гр борошна
- 100 гр замороженого вершкового масла
- 5 гр розпушувача
- 1 яйце
- 35 гр цукру
- 1/4 ч л солі
- 7 гр цедри одного лимона
Для начинки:
- 300 гр кисломолочного сиру (рікотта, кварк)
- 1 яйце
- 60 гр цукру
- 15 гр кукурудзяного крохмалю
- 5 гр ванільного цукру
- 100 гр ягід
- мигдалеві пелюстки (для прикрашання)
Спосіб приготування:
- Борошно, заморожене масло і розпушувач перетираємо до стану крихти. Можна зробити це блендером.
- Перемішуємо до однорідності яйце, 35 гр цукру, сіль і цедру. Швидко перемішуємо з борошняно-масляною масою до поглинання рідини.
- Викладаємо тісто у форму для випічки. Формуємо з нього дно і бортик — приблизно 3 сантиметри висотою. Форму разом з тістом ставимо у холодильник на 20-30 хвилин.
- В цей час займемось начинкою. Сир, яйце та 60 г цукру перетираємо блендером в однорідну масу. Додаємо 10 гр кукурудзяного крохмалю та ванільний цукор. Все перемішуємо.
- Розморожені і висушені ягоди змішуємо з залишками крохмалю так, щоб вони рівномірно покрились шаром порошку. Викладаємо ягоди на тісто. Зверху викладаємо сирну начинку.
- Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Виймаємо з форми, коли трохи охолоне.
І тісто, і начинка після мінімального вистигання гарно тримають форму. Це дуже смачний і ніжний пиріг. До речі, це тісто — універсальне і підійде для будь-якого рецепту з пісочним тістом, наприклад, для горішків зі згущеним молоком.