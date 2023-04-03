Такого "десерту" ви точно не куштували: рецепт приголомшливого курячого торта
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Ефектна страва готується просто
Набридли класичні м’ясні страви — котлети та звичні відбивні ? Урізноманітнити меню можна незвичайним курячим тортом.
"Рецепти салатів" пропонує додати куряче м’ясо прямо в тісто коржів-млинців і змастити торт пікантним прошарком із солоних огірків та плавленого сиру. Така страва вийде смачною, ситною і не клопітною в приготуванні.
Як приготувати курячий торт
Інгредієнти на 6 порцій:
- куряче філе — 300 г;
- кефір — 300 г;
- яйце куряче — 1 шт.;
- сода — 1/2 ч.л;
- борошно — 3 ст.л;
- сіль — 1 щіпка;
- рослинна олія — 20 мл;
- плавлений сирок — 200 г;
- солоний огірок — 2 шт.;
- майонез — 100 г.
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізаємо та пропускаємо через кухонний комбайн до отримання дрібного однорідного фаршу. До фаршу додаємо яйце, кефір та соду, змішуємо.
- Додаємо борошно, солимо. Тісто має вийти гладким та однорідним, консистенції густого крему.
- Ложкою викладаємо в сковорідку, добре розігріту з невеликою кількістю олії. Намагаємось викласти тісто рівномірним шаром. Обсмажуємо на середньому вогні до зарум’янювання із двох сторін.
- Для начинки солоні огірки натираємо на великій тертці та добре віджимаємо від рідини. Плавлені сирки також подрібнюємо і додаємо до огірків, перемішуємо.
- Торт збираємо в міру приготування коржів, промазуючи кожен із них начинкою. Нерівні краї млинців краще трохи підрізати — так страва виглядатиме акуратніше.
- Прикрашаємо курячий торт дрібно натертим плавленим сирком, зеленню, даємо просочитися в холодильнику близько години. Курячий торт готовий!
А от якщо ви хочете приготувати щось замість класичних суші, пропонуємо незвичайний суші-торт. Страва точно припаде вам до смаку.