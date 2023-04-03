Такого "десерту" ви точно не куштували: рецепт приголомшливого курячого торта

Ефектна страва готується просто

Набридли класичні м’ясні страви — котлети та звичні відбивні ? Урізноманітнити меню можна незвичайним курячим тортом.

"Рецепти салатів" пропонує додати куряче м’ясо прямо в тісто коржів-млинців і змастити торт пікантним прошарком із солоних огірків та плавленого сиру. Така страва вийде смачною, ситною і не клопітною в приготуванні.

Як приготувати курячий торт

Інгредієнти на 6 порцій:

куряче філе — 300 г;

кефір — 300 г;

яйце куряче — 1 шт.;

сода — 1/2 ч.л;

борошно — 3 ст.л;

сіль — 1 щіпка;

рослинна олія — 20 мл;

плавлений сирок — 200 г;

солоний огірок — 2 шт.;

майонез — 100 г.

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізаємо та пропускаємо через кухонний комбайн до отримання дрібного однорідного фаршу. До фаршу додаємо яйце, кефір та соду, змішуємо. Додаємо борошно, солимо. Тісто має вийти гладким та однорідним, консистенції густого крему. Ложкою викладаємо в сковорідку, добре розігріту з невеликою кількістю олії. Намагаємось викласти тісто рівномірним шаром. Обсмажуємо на середньому вогні до зарум’янювання із двох сторін. Для начинки солоні огірки натираємо на великій тертці та добре віджимаємо від рідини. Плавлені сирки також подрібнюємо і додаємо до огірків, перемішуємо. Торт збираємо в міру приготування коржів, промазуючи кожен із них начинкою. Нерівні краї млинців краще трохи підрізати — так страва виглядатиме акуратніше. Прикрашаємо курячий торт дрібно натертим плавленим сирком, зеленню, даємо просочитися в холодильнику близько години. Курячий торт готовий!

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