Спробуйте приготувати печінку так — і забудете про інші способи: рецепт з часником і сметаною

Дуже смачна страва з бюджетного субпродукту

З печінки можна зробити не лише смачний паштет, а й подати її як самостійну страву. Продукт за цим рецептом виходить дуже м’яким, з ніжним вершковим смаком.

Рецептом сметанного соусу до печінки поділились на порталі "Школа Життя". Це базовий рецепт, можна додати ще й гірчиці — буде теж дуже смачно.

Інгредієнти:

Печінка куряча – 500 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – за смаком

Сметана – 2 ст. л.

Вершкове масло – 30 г

Соняшникова олія

Цукор – дрібка

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Вимиту і зачищену курячу печінку заливаємо окропом. Готуємо в мультиварці або в сковороді. Цибулю нарізаємо чверть кільцями або півкільцями. Обсмажуємо її до золотистого кольору на вершковому маслі з краплею рослинної олії. Додаємо цукор і готуємо ще декілька хвилин. Печінку відкидаємо на друшляк. Додаємо до золотавої цибулі, смажимо разом. Солимо. Додаємо сметану та близько 50-70 мілілітрів води. Тушкуємо 10-15 хвилин.

Це чудова вечеря, що швидко і просто готується. Її можна подавати з будь-яким гарніром, та найсмачніше буде з ніжним картопляним пюре.