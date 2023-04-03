Спробуйте приготувати печінку так — і забудете про інші способи: рецепт з часником і сметаною
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Дуже смачна страва з бюджетного субпродукту
З печінки можна зробити не лише смачний паштет, а й подати її як самостійну страву. Продукт за цим рецептом виходить дуже м’яким, з ніжним вершковим смаком.
Рецептом сметанного соусу до печінки поділились на порталі "Школа Життя". Це базовий рецепт, можна додати ще й гірчиці — буде теж дуже смачно.
Інгредієнти:
- Печінка куряча – 500 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – за смаком
- Сметана – 2 ст. л.
- Вершкове масло – 30 г
- Соняшникова олія
- Цукор – дрібка
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Вимиту і зачищену курячу печінку заливаємо окропом. Готуємо в мультиварці або в сковороді.
- Цибулю нарізаємо чверть кільцями або півкільцями. Обсмажуємо її до золотистого кольору на вершковому маслі з краплею рослинної олії. Додаємо цукор і готуємо ще декілька хвилин.
- Печінку відкидаємо на друшляк. Додаємо до золотавої цибулі, смажимо разом. Солимо.
- Додаємо сметану та близько 50-70 мілілітрів води. Тушкуємо 10-15 хвилин.
Це чудова вечеря, що швидко і просто готується. Її можна подавати з будь-яким гарніром, та найсмачніше буде з ніжним картопляним пюре.