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Спробуйте приготувати печінку так — і забудете про інші способи: рецепт з часником і сметаною

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Звичайна печінка може стати самостійною стравою
Звичайна печінка може стати самостійною стравою. Фото pinterest.com

Дуже смачна страва з бюджетного субпродукту

З печінки можна зробити не лише смачний паштет, а й подати її як самостійну страву. Продукт за цим рецептом виходить дуже м’яким, з ніжним вершковим смаком.

Рецептом сметанного соусу до печінки поділились на порталі "Школа Життя". Це базовий рецепт, можна додати ще й гірчиці — буде теж дуже смачно.

Інгредієнти:

  • Печінка куряча – 500 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – за смаком
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Вершкове масло – 30 г
  • Соняшникова олія
  • Цукор – дрібка
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Вимиту і зачищену курячу печінку заливаємо окропом. Готуємо в мультиварці або в сковороді.
  2. Цибулю нарізаємо чверть кільцями або півкільцями. Обсмажуємо її до золотистого кольору на вершковому маслі з краплею рослинної олії. Додаємо цукор і готуємо ще декілька хвилин.
  3. Печінку відкидаємо на друшляк. Додаємо до золотавої цибулі, смажимо разом. Солимо.
  4. Додаємо сметану та близько 50-70 мілілітрів води. Тушкуємо 10-15 хвилин.

Це чудова вечеря, що швидко і просто готується. Її можна подавати з будь-яким гарніром, та найсмачніше буде з ніжним картопляним пюре.

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#Рецепт #Печінка #Соус