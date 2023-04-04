Язик можна проковтнути: чотири незвичні начинки для чебуреків
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Солоні й солодкі
Класичні чебуреки – це дуже смачна та оригінальна страва. Ми звикли готувати їх лише з м’ясом. Але фішка у тому, що начинка для них може бути будь-якою, навіть солодкою.
Портал joy-pup пропонує чотири прості і дуже смачні начинки для чебуреків.
Яловича начинка для чебуреків
Більш-менш класичний варіант, підійде для тих, хто любить м’ясо. Подавати його можна зі сметаною, аджикою чи іншим соусом.
Інгредієнти:
- 300 гр. яловичини, нарізаної дрібними кубиками
- 1 цибулина, нарізана кубиками
- 1 зубчик часнику, подрібнений
- Сіль та перець за смаком
- Рослинна олія для обсмажування
Спосіб приготування:
У сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо яловичину.
Обсмажуємо її на середньому вогні, поки не стане готовою. Коли знімете з плити, додайте часник, посоліть і поперчіть, а тоді ретельно перемішайте.
Грибна начинка для чебуреків
Така начинка дуже смачна і ситна. Вона порадує кожного гурмана.
Інгредієнти:
- 250 гр. печериць, порізаних кубиками
- 1 цибулина, нарізана кубиками
- 1 зубчик часнику, подрібнений
- Сіль та перець за смаком
- Рослинна олія для обсмажування
Спосіб приготування:
У сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо вже покришені гриби і обсмажуємо все на середньому вогні до готовності. Додаємо часник, солимо і перчимо.
Картопляні чебуреки
Ця страва виходить незвичною, чимось схожою на класичні пиріжки, але відмінності є. Спробуйте — і не пошкодуєте.
Інгредієнти:
- 4 середні картоплини
- 1 цибулина, нарізана кубиками
- Сіль та перець за смаком
- Рослинна олія для обсмажування
Спосіб приготування:
У сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо картоплю і смажимо до скоринки. Потім солимо, перчимо, додаємо трохи води і накриваємо кришкою — щоб точно приготувалась.
Солодка начинка для чебуреків
Чебуреки рідко готують солодкими, а дарма. Пропонуємо спробувати яблучну начинку. Такі страви можуть бути навіть солодкими. Вони прикрасять будь-який стіл, а приготувати начинку для них не важко.
Інгредієнти:
2 яблука, нарізані кубиками
2 столові ложки цукру
1 чайна ложка кориці
1 столова ложка борошна
1 столова ложка вершкового масла
Спосіб приготування:
У сковороді розігріваємо масло та додаємо накришені яблука. Коли вони пустять сік, додаємо цукор і корицю. Готуємо на середньому вогні, поки яблука не стануть коричневими. Потім додайте борошно, щоб начинка загусла.
Експериментуйте з начинками та не бійтесь пробувати нові поєднання. Можливо, щось із них буде таким же смачним, як тертий яблучний пиріг за бабусиним рецептом.