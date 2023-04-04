Язик можна проковтнути: чотири незвичні начинки для чебуреків

Солоні й солодкі

Класичні чебуреки – це дуже смачна та оригінальна страва. Ми звикли готувати їх лише з м’ясом. Але фішка у тому, що начинка для них може бути будь-якою, навіть солодкою.

Портал joy-pup пропонує чотири прості і дуже смачні начинки для чебуреків.

Яловича начинка для чебуреків

Більш-менш класичний варіант, підійде для тих, хто любить м’ясо. Подавати його можна зі сметаною, аджикою чи іншим соусом.

Інгредієнти:

300 гр. яловичини, нарізаної дрібними кубиками

1 цибулина, нарізана кубиками

1 зубчик часнику, подрібнений

Сіль та перець за смаком

Рослинна олія для обсмажування

Спосіб приготування:

У сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо яловичину.

Обсмажуємо її на середньому вогні, поки не стане готовою. Коли знімете з плити, додайте часник, посоліть і поперчіть, а тоді ретельно перемішайте.

Грибна начинка для чебуреків

Така начинка дуже смачна і ситна. Вона порадує кожного гурмана.

Інгредієнти:

250 гр. печериць, порізаних кубиками

1 цибулина, нарізана кубиками

1 зубчик часнику, подрібнений

Сіль та перець за смаком

Рослинна олія для обсмажування

Спосіб приготування:

У сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо вже покришені гриби і обсмажуємо все на середньому вогні до готовності. Додаємо часник, солимо і перчимо.

Картопляні чебуреки

Ця страва виходить незвичною, чимось схожою на класичні пиріжки, але відмінності є. Спробуйте — і не пошкодуєте.

Інгредієнти:

4 середні картоплини

1 цибулина, нарізана кубиками

Сіль та перець за смаком

Рослинна олія для обсмажування

Спосіб приготування:

У сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо картоплю і смажимо до скоринки. Потім солимо, перчимо, додаємо трохи води і накриваємо кришкою — щоб точно приготувалась.

Солодка начинка для чебуреків

Чебуреки рідко готують солодкими, а дарма. Пропонуємо спробувати яблучну начинку. Такі страви можуть бути навіть солодкими. Вони прикрасять будь-який стіл, а приготувати начинку для них не важко.

Дарма солодку начинку ігнорують - це дуже смачно

Інгредієнти:

2 яблука, нарізані кубиками

2 столові ложки цукру

1 чайна ложка кориці

1 столова ложка борошна

1 столова ложка вершкового масла

Спосіб приготування:

У сковороді розігріваємо масло та додаємо накришені яблука. Коли вони пустять сік, додаємо цукор і корицю. Готуємо на середньому вогні, поки яблука не стануть коричневими. Потім додайте борошно, щоб начинка загусла.

Експериментуйте з начинками та не бійтесь пробувати нові поєднання. Можливо, щось із них буде таким же смачним, як тертий яблучний пиріг за бабусиним рецептом.