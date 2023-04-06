Навіщо засохлий багет мити під водою: унікальний рецепт грінок-п’ятихвилинок

Неймовірний порятунок сухого хліба

Навряд чи знайдеться людина, яка не любить грінки з багету. Однак трапляються випадки, коли ви купили багет, а вранці він уже засох. Безумовно, із таким хлібом навряд чи вийдуть смачні грінки.

Разом із "Главредом" розповімо, як можна реанімувати засохлий багет і як перетворити вчорашній хліб на хрусткі грінки. Така проста, але дуже смачна страва припаде вам до душі.

Як "реанімувати" багет

Промийте багет під маленьким цівком холодної води 20 секунд. Загорніть його відразу у фольгу і відправте в розігріту до 200-220 градусів духовку. "Запікайте" таким чином багет 12 хвилин і багет буде як новенький.

Як приготувати грінки

Інгредієнти для грінок:

печериці — 7 шт;

сметана чи грецький йогурт;

багет;

зелень — петрушка, рукола;

сметану або майонез змішайте з улюбленими приправами до смаку.

Спосіб приготування:

Багет поріжте невеликими шматочками та підсушіть на сковороді гриль. Нанесіть на багет сметану з приправами, за бажанням додайте часник. Гриби помийте, почистіть і поріжте тонкими слайсами, обсмажте на оливковій олії. Помийте зелень, подрібніть петрушку. Прикрасьте грінку петрушкою і руколою, при бажанні можна посипати страву насінням льону або гарбузовим насінням.

Якщо вам потрібно швидко і ситно перекусити, пропонуємо вам рецепт "чоловічих" грінок. Це їжа неодружених і тих, хто просто любить економити час на її приготуванні.