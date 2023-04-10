За вуха не відтягнеш: неймовірний салат з язиком і грибами
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Смачний та цікавий спосіб приготувати та подати яловичий язик
Язик можна приготувати смачно та цікаво. Якщо ви вже куштували салат з пікантною заправкою, спробуйте приготувати цю апетитну закуску з язика.
В рецепті язик яловичий, проте ви можете обрати телячий, або свинячий. Якщо взяти мариновані гриби, їх можна буде не обсмажувати. Рецептом поділились на порталі Shuba.life.
Інгредієнти:
- Яловичий язик — 250 г
- Печериці — 200 г
- Огірки мариновані — 3 шт
- Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт
- Майонез — 3 ст. л.
- Сіль, перець, олія — за смаком
Спосіб приготування:
- Промиваємо язик та кладемо у каструлю. Заливаємо його водою та проварюємо впродовж 2 годин під закритою кришкою, періодично знімаючи піну.
- Гриби миємо, нарізаємо невеликими кубиками. Кришимо цибулю, обсмажуємо на розігрітій олії. За декілька хвилин додаємо гриби. Все обсмажуємо до золотистого кольору.
- Поки засмажка охолоджується, нарізаємо кубиками мариновані огірки. Викладаємо їх в миску з охололими грибами й цибулею. Кубиком кришимо яловичий язик. Все змішуємо, додаємо сіль, перець, заправляємо майонезом.
Такий салат можна подавати одразу після перемішування інгредієнтів. Спробуйте також приготувати смачний салат з трьох інгредієнтів — він дуже виграшно буде виглядати на святковому столі.