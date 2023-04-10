За вуха не відтягнеш: неймовірний салат з язиком і грибами

Смачний та цікавий спосіб приготувати та подати яловичий язик

Язик можна приготувати смачно та цікаво. Якщо ви вже куштували салат з пікантною заправкою, спробуйте приготувати цю апетитну закуску з язика.

В рецепті язик яловичий, проте ви можете обрати телячий, або свинячий. Якщо взяти мариновані гриби, їх можна буде не обсмажувати. Рецептом поділились на порталі Shuba.life.

Інгредієнти:

Яловичий язик — 250 г

Печериці — 200 г

Огірки мариновані — 3 шт

Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт

Майонез — 3 ст. л.

Сіль, перець, олія — за смаком

Спосіб приготування:

Промиваємо язик та кладемо у каструлю. Заливаємо його водою та проварюємо впродовж 2 годин під закритою кришкою, періодично знімаючи піну. Гриби миємо, нарізаємо невеликими кубиками. Кришимо цибулю, обсмажуємо на розігрітій олії. За декілька хвилин додаємо гриби. Все обсмажуємо до золотистого кольору. Поки засмажка охолоджується, нарізаємо кубиками мариновані огірки. Викладаємо їх в миску з охололими грибами й цибулею. Кубиком кришимо яловичий язик. Все змішуємо, додаємо сіль, перець, заправляємо майонезом.

Такий салат можна подавати одразу після перемішування інгредієнтів. Спробуйте також приготувати смачний салат з трьох інгредієнтів — він дуже виграшно буде виглядати на святковому столі.