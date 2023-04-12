Улюблений салат американців можна приготувати за копійки: готуємо коул-слоу
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Чим довше він простоїть в холодильнику — тим смачнішим буде
Це улюблений салат американців. Його подають до бургерів чи запеченого м’яса. Але, тим не менш, він дуже простий — у складі лише капуста та морква, заправлені соусом на основі сметани.
Рецептом поділились на сайті Євгена Клопотенка. Головне — це нарізка інгредієнтів. Все слід нарізати одинаковою тонесенькою соломкою.
Інгредієнти:
- 1 велика морква
- 400 г білокачанної капусти
- Для соусу на порцію 150 г:
- 50 г сметани не менше 20%
- 6 г солодкої гірчиці
- 6-10 г тертого або консервованого хріну
- сіль та перець до смаку
Спосіб приготування:
- Миємо та чистимо моркву. Нарізаємо її тонкою соломкою за допомогою ножа або спеціальної економки з зубчиками. Те саме робимо з капустою.
- Овочі складаємо в глибоку миску. Займемось соусом.
- На дрібній тертці натираємо корінь хрону або беремо готовий консервований. До нього додаємо сметану та солодку гірчицю. Солимо та перчимо до смаку. Перемішуємо заправку з салатом.
Чим довше цей салат стоїть в холодильнику, тим смачніше. Тож найкраще робити одразу велику порцію. А замість сметани в рецепті можна використовувати густий йогурт або майонез. Останній, до речі, можна приготувати самотужки.