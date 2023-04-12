Улюблений салат американців можна приготувати за копійки: готуємо коул-слоу

Чим довше він простоїть в холодильнику — тим смачнішим буде

Це улюблений салат американців. Його подають до бургерів чи запеченого м’яса. Але, тим не менш, він дуже простий — у складі лише капуста та морква, заправлені соусом на основі сметани.

Рецептом поділились на сайті Євгена Клопотенка. Головне — це нарізка інгредієнтів. Все слід нарізати одинаковою тонесенькою соломкою.

Інгредієнти:

1 велика морква

400 г білокачанної капусти

Для соусу на порцію 150 г:

50 г сметани не менше 20%

6 г солодкої гірчиці

6-10 г тертого або консервованого хріну

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

Миємо та чистимо моркву. Нарізаємо її тонкою соломкою за допомогою ножа або спеціальної економки з зубчиками. Те саме робимо з капустою. Овочі складаємо в глибоку миску. Займемось соусом. На дрібній тертці натираємо корінь хрону або беремо готовий консервований. До нього додаємо сметану та солодку гірчицю. Солимо та перчимо до смаку. Перемішуємо заправку з салатом.

Чим довше цей салат стоїть в холодильнику, тим смачніше. Тож найкраще робити одразу велику порцію. А замість сметани в рецепті можна використовувати густий йогурт або майонез. Останній, до речі, можна приготувати самотужки.