На хруст збіжаться всі сусіди: рецепт курячих ніжок у клярі

Хрустіть із задоволенням

Курячі ніжки давно стали звичною стравою у раціоні кожної людини. Ця частина курки ніжна, м’яка та досить соковита.

Сьогодні пропонуємо приготувати курячі ніжки у клярі за рецептом Gurman.co.ua. Ця страва відмінно підійде як вечеря для всієї родини — готується вона дуже швидко і чудово поєднується з будь-яким гарніром.

Готувати його нескладно, а результат не змусить довго чекати: хрусткі, соковиті і ніжні курячі ніжки розлетяться вмить. Задоволені та ситі рідні точно поцілують вас за таку страву.

Як приготувати курячі ніжки в клярі?

Інгредієнти:

8 курячих ніжок;

2 сирі яйця;

60 г борошна;

40 г майонезу;

40 мл рослинної олії;

олія для обсмажування;

сіль та спеції для курки.

Спосіб приготування:

Курячі гомілки миють, обсушують і кладуть в об’ємну миску. М’ясо засипають сіллю та спеціями. Ретельно перемішують. Для кляру змішують борошно, олію та майонез. Додають яйця, добре розмішують та залишають на 15 хвилин. У сковороду з високими бортами наливають стільки олії, щоб вона повністю покрила курку. Кожну ніжку повністю опускають у кляр і викладають у киплячу олію. Заготівлі обсмажують у фритюрі до появи апетитної скоринки. Готові гомілки викладають на серветки, щоб вони вбрали зайвий жир.

Страва відмінно поєднується з овочевими салатами та улюбленими соусами.