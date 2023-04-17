На хруст збіжаться всі сусіди: рецепт курячих ніжок у клярі
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Хрустіть із задоволенням
Курячі ніжки давно стали звичною стравою у раціоні кожної людини. Ця частина курки ніжна, м’яка та досить соковита.
Сьогодні пропонуємо приготувати курячі ніжки у клярі за рецептом Gurman.co.ua. Ця страва відмінно підійде як вечеря для всієї родини — готується вона дуже швидко і чудово поєднується з будь-яким гарніром.
Готувати його нескладно, а результат не змусить довго чекати: хрусткі, соковиті і ніжні курячі ніжки розлетяться вмить. Задоволені та ситі рідні точно поцілують вас за таку страву.
Як приготувати курячі ніжки в клярі?
Інгредієнти:
- 8 курячих ніжок;
- 2 сирі яйця;
- 60 г борошна;
- 40 г майонезу;
- 40 мл рослинної олії;
- олія для обсмажування;
- сіль та спеції для курки.
Спосіб приготування:
- Курячі гомілки миють, обсушують і кладуть в об’ємну миску.
- М’ясо засипають сіллю та спеціями. Ретельно перемішують.
- Для кляру змішують борошно, олію та майонез. Додають яйця, добре розмішують та залишають на 15 хвилин.
- У сковороду з високими бортами наливають стільки олії, щоб вона повністю покрила курку.
- Кожну ніжку повністю опускають у кляр і викладають у киплячу олію.
- Заготівлі обсмажують у фритюрі до появи апетитної скоринки.
- Готові гомілки викладають на серветки, щоб вони вбрали зайвий жир.
Страва відмінно поєднується з овочевими салатами та улюбленими соусами.