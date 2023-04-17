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На хруст збіжаться всі сусіди: рецепт курячих ніжок у клярі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Хрумкі ніжки Новина оновлена 17 квітня 2023, 12:10
Хрумкі ніжки. Фото скриншот Youtube

Хрустіть із задоволенням

Курячі ніжки давно стали звичною стравою у раціоні кожної людини. Ця частина курки ніжна, м’яка та досить соковита.

Сьогодні пропонуємо приготувати курячі ніжки у клярі за рецептом Gurman.co.ua. Ця страва відмінно підійде як вечеря для всієї родини — готується вона дуже швидко і чудово поєднується з будь-яким гарніром.

Готувати його нескладно, а результат не змусить довго чекати: хрусткі, соковиті і ніжні курячі ніжки розлетяться вмить. Задоволені та ситі рідні точно поцілують вас за таку страву.

Як приготувати курячі ніжки в клярі?

Інгредієнти:

  • 8 курячих ніжок;
  • 2 сирі яйця;
  • 60 г борошна;
  • 40 г майонезу;
  • 40 мл рослинної олії;
  • олія для обсмажування;
  • сіль та спеції для курки.

Спосіб приготування:

  1. Курячі гомілки миють, обсушують і кладуть в об’ємну миску.
  2. М’ясо засипають сіллю та спеціями. Ретельно перемішують.
  3. Для кляру змішують борошно, олію та майонез. Додають яйця, добре розмішують та залишають на 15 хвилин.
  4. У сковороду з високими бортами наливають стільки олії, щоб вона повністю покрила курку.
  5. Кожну ніжку повністю опускають у кляр і викладають у киплячу олію.
  6. Заготівлі обсмажують у фритюрі до появи апетитної скоринки.
  7. Готові гомілки викладають на серветки, щоб вони вбрали зайвий жир.

Страва відмінно поєднується з овочевими салатами та улюбленими соусами.

Теги:
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