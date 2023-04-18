Салат "Хризантема": ефектний салат, який першим зметуть зі столу

Продукти викладаються шарами, а сам салат декорується чипсами

Ефектні салати — це окрема сторінка української святкової кулінарії останніх років. Якщо ви вже готували салат-торт по бабусиному рецепту, обов’язково спробуйте "Хризантему". Це святковий салат, більше схожий на квітку за рахунок чипсів-пелюсток.

Продукти викладаються шарами певної послідовності, кожен шар просочується майонезом. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Копчена куряча грудка 250 г

Яйце куряче 4 шт

Консервована кукурудза 150 г

Печериці мариновані 100 г

Картопляні чіпси 50 г

Майонез 140 г

Спосіб приготування:

Копчену курячу грудку нарізаємо кубиком, викладаємо у формі кола на пласку тарілку, це буде нижній шар салату. Копчену курку також можна замінити відвареним курячим філе. Зверху наносимо шар майонезу. З грибів зливаємо маринад, нарізаємо їх пластинками, викладаємо на курку, також змащуємо майонезом. Кукурудзу з банки слід спершу перекинути на сито, щоб злити весь маринад. Викладаємо її на гриби, зверху наносимо шар майонезу. Попередньо відварені яйця чистимо та відокремлюємо білок від жовтка. Натираємо білки на тертці, викладаємо наступним шаром, змащуємо майонезом. Жовтки дрібнимо, присипаємо верхівку салату, розподіляючи по всій поверхні. Перед самою подачею по колу вставляємо чипси, щоб вийшла квітка хризантеми (як на фото). Чіпси найкраще брати цілі, без пошкоджень, бажано нейтрального смаку і одинакового розміру.

Найкраще салат на годинку поставити в холодильник, щоб просочився, а тоді вже декорувати чипсами і ставити на стіл. До речі, цей салат ідеальний, щоб позбутися залишків варених великодніх яєць, просто як смачна закуска "Ніч".