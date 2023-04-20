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Для цього супу ви скупите всю кільку в томаті: рецепт незвичайної першої страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний суп із кількою
Незвичайний суп із кількою. Фото 1000.menu

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Суп із кільки в томатному соусі з картоплею та рисом – простий, але дуже апетитний рецепт першої страви. Він вариться на воді, вважається легкою їжею та робиться з овочів, які завжди під рукою.

Інгредієнти в такому супі з кількох рецептів Сooktips з легкістю можна замінити на будь-які інші — страва від цього не втратить своїх неперевершених смакових властивостей. Головна умова тут – смачна кілька у томатному соусі.

Як приготувати суп з кількою в томаті

Інгредієнти:

  • картопля – 5 шт.;
  • банку кілька в томаті;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ч. л.;
  • рис — 13 склянки;
  • лавровий лист, сіль, зелень – до смаку;
  • соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. У киплячу воду кидаємо сіль та лавровий лист.
  2. Чистимо і нарізаємо картоплю скибочками, цибулю – кубиками, моркву трьом на велику тертку.
  3. Обсмажуємо цибулю з морквою, додаємо пасту.
  4. У киплячу воду закидаємо скибочки картоплі та попередньо промитий рис, варимо 15 хвилин.
  5. Додаємо засмажену цибулю та моркву, перемішуємо.
  6. У суп кидаємо кільку у томатному соусі. При необхідності солимо.
  7. Виймаємо лавровий лист. За бажання можна додати нарізану зелень.

До речі, кілька в томатному соусі для такого супу можна приготувати самому. Впевнені, ви будете задоволені.

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