Для цього супу ви скупите всю кільку в томаті: рецепт незвичайної першої страви
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Суп із кільки в томатному соусі з картоплею та рисом – простий, але дуже апетитний рецепт першої страви. Він вариться на воді, вважається легкою їжею та робиться з овочів, які завжди під рукою.
Інгредієнти в такому супі з кількох рецептів Сooktips з легкістю можна замінити на будь-які інші — страва від цього не втратить своїх неперевершених смакових властивостей. Головна умова тут – смачна кілька у томатному соусі.
Як приготувати суп з кількою в томаті
Інгредієнти:
- картопля – 5 шт.;
- банку кілька в томаті;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- томатна паста — 1 ч. л.;
- рис — 13 склянки;
- лавровий лист, сіль, зелень – до смаку;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
- У киплячу воду кидаємо сіль та лавровий лист.
- Чистимо і нарізаємо картоплю скибочками, цибулю – кубиками, моркву трьом на велику тертку.
- Обсмажуємо цибулю з морквою, додаємо пасту.
- У киплячу воду закидаємо скибочки картоплі та попередньо промитий рис, варимо 15 хвилин.
- Додаємо засмажену цибулю та моркву, перемішуємо.
- У суп кидаємо кільку у томатному соусі. При необхідності солимо.
- Виймаємо лавровий лист. За бажання можна додати нарізану зелень.
До речі, кілька в томатному соусі для такого супу можна приготувати самому. Впевнені, ви будете задоволені.