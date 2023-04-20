Для цього супу ви скупите всю кільку в томаті: рецепт незвичайної першої страви

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Суп із кільки в томатному соусі з картоплею та рисом – простий, але дуже апетитний рецепт першої страви. Він вариться на воді, вважається легкою їжею та робиться з овочів, які завжди під рукою.

Інгредієнти в такому супі з кількох рецептів Сooktips з легкістю можна замінити на будь-які інші — страва від цього не втратить своїх неперевершених смакових властивостей. Головна умова тут – смачна кілька у томатному соусі.

Як приготувати суп з кількою в томаті

Інгредієнти:

картопля – 5 шт.;

банку кілька в томаті;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

томатна паста — 1 ч. л.;

рис — 13 склянки;

лавровий лист, сіль, зелень – до смаку;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

У киплячу воду кидаємо сіль та лавровий лист. Чистимо і нарізаємо картоплю скибочками, цибулю – кубиками, моркву трьом на велику тертку. Обсмажуємо цибулю з морквою, додаємо пасту. У киплячу воду закидаємо скибочки картоплі та попередньо промитий рис, варимо 15 хвилин. Додаємо засмажену цибулю та моркву, перемішуємо. У суп кидаємо кільку у томатному соусі. При необхідності солимо. Виймаємо лавровий лист. За бажання можна додати нарізану зелень.

До речі, кілька в томатному соусі для такого супу можна приготувати самому. Впевнені, ви будете задоволені.