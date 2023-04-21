Шалено смачний рибний чебурек: простий рецепт страви, що зметуть зі столу за 2 хвилини

Хрумкі рибні чебурек — те, чого вам не вистачало

Чебуреки вже давно і міцно увійшли до нашого меню. Їх подають у ресторанах, їх можна замовити додому, вони поширені як смачна їжа. Але цю приголомшливу страву можна з легкістю приготувати вдома та влаштувати посиденьки у колі друзів чи рідних.

Зазвичай чебуреки готують з м’ясом, але сьогодні ми разом зі Smachno.ua вирішили поекспериментувати та приготувати рибні чебуреки. Впевнені, що така незвичайна страва припаде вам до душі.

Як приготувати чебуреки з рибною начинкою

Інгредієнти:

борошно — 2 склянки;

вода або рибний бульйон – 100 мл;

судак чи будь-яка свіжа риба – 500 г;

цибуля – 2 шт.;

перець, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Рибне філе разом із цибулею пропустіть через м’ясорубку. У філе додайте сіль, перець, трохи рибного бульйону чи води та перемішайте. Щоб зробити тісто, замість борошно, воду та сіль. Тісто розділіть на шматочки та розкотіть у тонкі коржики. На середину коржів покладіть фарш і защипніть чебуреки у вигляді півмісяця. Обсмажте чебуреки в олії з обох боків і подавайте гарячими. Смачного!

Якщо ви любите чебуреки, то вам точно сподобається його "брат" — смачний янтик. Різниця між ними в тому, що янтик смажиться на сухій сковороді.