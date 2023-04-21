Шалено смачний рибний чебурек: простий рецепт страви, що зметуть зі столу за 2 хвилини
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Хрумкі рибні чебурек — те, чого вам не вистачало
Чебуреки вже давно і міцно увійшли до нашого меню. Їх подають у ресторанах, їх можна замовити додому, вони поширені як смачна їжа. Але цю приголомшливу страву можна з легкістю приготувати вдома та влаштувати посиденьки у колі друзів чи рідних.
Зазвичай чебуреки готують з м’ясом, але сьогодні ми разом зі Smachno.ua вирішили поекспериментувати та приготувати рибні чебуреки. Впевнені, що така незвичайна страва припаде вам до душі.
Як приготувати чебуреки з рибною начинкою
Інгредієнти:
- борошно — 2 склянки;
- вода або рибний бульйон – 100 мл;
- судак чи будь-яка свіжа риба – 500 г;
- цибуля – 2 шт.;
- перець, сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Рибне філе разом із цибулею пропустіть через м’ясорубку.
- У філе додайте сіль, перець, трохи рибного бульйону чи води та перемішайте.
- Щоб зробити тісто, замість борошно, воду та сіль.
- Тісто розділіть на шматочки та розкотіть у тонкі коржики. На середину коржів покладіть фарш і защипніть чебуреки у вигляді півмісяця.
- Обсмажте чебуреки в олії з обох боків і подавайте гарячими. Смачного!
Якщо ви любите чебуреки, то вам точно сподобається його "брат" — смачний янтик. Різниця між ними в тому, що янтик смажиться на сухій сковороді.