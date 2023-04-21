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Шалено смачний рибний чебурек: простий рецепт страви, що зметуть зі столу за 2 хвилини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблені чебуреки з незвичайною начинкою
Улюблені чебуреки з незвичайною начинкою. Фото smachno.ua

Хрумкі рибні чебурек — те, чого вам не вистачало

Чебуреки вже давно і міцно увійшли до нашого меню. Їх подають у ресторанах, їх можна замовити додому, вони поширені як смачна їжа. Але цю приголомшливу страву можна з легкістю приготувати вдома та влаштувати посиденьки у колі друзів чи рідних.

Зазвичай чебуреки готують з м’ясом, але сьогодні ми разом зі Smachno.ua вирішили поекспериментувати та приготувати рибні чебуреки. Впевнені, що така незвичайна страва припаде вам до душі.

Як приготувати чебуреки з рибною начинкою

Інгредієнти:

  • борошно — 2 склянки;
  • вода або рибний бульйон – 100 мл;
  • судак чи будь-яка свіжа риба – 500 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • перець, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Рибне філе разом із цибулею пропустіть через м’ясорубку.
  2. У філе додайте сіль, перець, трохи рибного бульйону чи води та перемішайте.
  3. Щоб зробити тісто, замість борошно, воду та сіль.
  4. Тісто розділіть на шматочки та розкотіть у тонкі коржики. На середину коржів покладіть фарш і защипніть чебуреки у вигляді півмісяця.
  5. Обсмажте чебуреки в олії з обох боків і подавайте гарячими. Смачного!

Якщо ви любите чебуреки, то вам точно сподобається його "брат" — смачний янтик. Різниця між ними в тому, що янтик смажиться на сухій сковороді.

Теги:
#Рецепт #Риба #Готуємо вдома #Чебурек