Запечіть картоплю з оселедцем — і сім’я буде в захваті: оригінальний рецепт із дешевих продуктів

Відмінна страва без зайвої метушні

Картопля, запечена в духовці, – смачна, ситна та ароматна страва. Такий гарнір чудово підійде до риби. А що, якщо спробувати запекти їх разом?

Shuba стверджує, що такою легкою у приготуванні стравою ви точно здивуєте своїх рідних та друзів. Оселедець тільки покращить смак і без того улюбленої запеченої картоплі.

Як приготувати картопля з оселедцем?

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 800 г;

оселедець — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

олія соняшникова — 60 мл;

борошно пшеничне — 30 г;

молоко — 150 мл

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю очистьте, помийте і наріжте скибочками середньої товщини. Цибулю очистьте і наріжте. Розігрійте сковороду з 40 мл рослинної олії та обсмажте картоплю на середньому вогні до напівготовності – це займе 10 хвилин. Потім додайте цибулю, посоліть і перемішайте. Смажте ще кілька хвилин. Оселедець почистьте, випатрайте, від’єднайте філе і наріжте невеликими шматочками. На другій сковороді розігрійте масло, що залишилося і злегка обсмажте шматочки оселедця. Посоліть і поперчіть. Картоплю з цибулею перекладіть у форму для запікання. Зверху розкладіть шматочки риби. Посипте борошном. Збийте яйця з молоком і вилийте цю суміш на картоплю з оселедцем. Помістіть форму в духовку, розігріту до 180 ° C, на 30 хвилин до утворення рум’яної скоринки. Подавайте запіканку теплою.

Якщо ви любите картоплю, спробуйте запекти її з беконом. Результат вас приємно здивує.