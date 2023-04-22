Запечіть картоплю з оселедцем — і сім’я буде в захваті: оригінальний рецепт із дешевих продуктів
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Відмінна страва без зайвої метушні
Картопля, запечена в духовці, – смачна, ситна та ароматна страва. Такий гарнір чудово підійде до риби. А що, якщо спробувати запекти їх разом?
Shuba стверджує, що такою легкою у приготуванні стравою ви точно здивуєте своїх рідних та друзів. Оселедець тільки покращить смак і без того улюбленої запеченої картоплі.
Як приготувати картопля з оселедцем?
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля — 800 г;
- оселедець — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- олія соняшникова — 60 мл;
- борошно пшеничне — 30 г;
- молоко — 150 мл
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю очистьте, помийте і наріжте скибочками середньої товщини. Цибулю очистьте і наріжте.
- Розігрійте сковороду з 40 мл рослинної олії та обсмажте картоплю на середньому вогні до напівготовності – це займе 10 хвилин. Потім додайте цибулю, посоліть і перемішайте. Смажте ще кілька хвилин.
- Оселедець почистьте, випатрайте, від’єднайте філе і наріжте невеликими шматочками.
- На другій сковороді розігрійте масло, що залишилося і злегка обсмажте шматочки оселедця. Посоліть і поперчіть.
- Картоплю з цибулею перекладіть у форму для запікання. Зверху розкладіть шматочки риби. Посипте борошном.
- Збийте яйця з молоком і вилийте цю суміш на картоплю з оселедцем. Помістіть форму в духовку, розігріту до 180 ° C, на 30 хвилин до утворення рум’яної скоринки. Подавайте запіканку теплою.
Якщо ви любите картоплю, спробуйте запекти її з беконом. Результат вас приємно здивує.